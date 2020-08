Cato Bontjes van Beek. (Cato Bontjes van Beek-Archiv im Cato Bontjes van Beek-Gymnasium Achim / Gedenkstätte Deutscher Widerstand 2012)

Am 14. November jährt sich der Geburtstag von Cato Bontjes van Beek, die als Teil der Gruppe „Rote Kapelle“ Widerstand gegen die NS-Diktatur leistete, zum 100. Mal. Aus diesem Anlass soll der Fischerhuderin auf vielfältige Weise gedacht werden. Für den Standort Fischerhude ist unter dem Titel „Cato 100“ ein musikalisches und literarisches Erinnerungsprojekt geplant, das sich in zwei Teile teilt: eine dreistündige Radiosendung und einen Filmbeitrag über 45 Minuten. Verantwortlich dafür sind die Kirchengemeinde Fischerhude, die Cato-AG „frauenORT Achim/Fischerhude“, der Kulturverein musica innova aus Hannover, der in Fischerhude lebende Komponist Helge Burggrabe und der Deutschlandfunk.

Letzterer wird im Rahmen seiner Reihe „Lange Nacht“ am 14. November eine dreistündige Sendung über Cato Bontjes van Beek bringen. Die musikalische Gestaltung übernimmt Burggrabe. Für das Projekt „Cato 100“ wird er Originaltexte von Bontjes van Beek vertonen. Diese sollen am 16. und 17. Oktober in der Fischerhuder Kirche gemeinsam mit dem Frauenensemble Sjaella aus Leipzig, das weltweit auf großen Musikfestivals auftritt, vertont werden. Die Vokalmusik wird ergänzt durch Briefe und Aufzeichnungen der Widerstandskämpferin während ihrer fast zehnmonatigen Haft in Berlin, bevor sie schließlich mit nur 22 Jahren hingerichtet wurde. Gelesen werden sie von der Schauspielerin Julia Jentsch.

Weitere musikalische Elemente der Sendung werden den Planungen zufolge Ausschnitte aus den von Igor Levit eingespielten Goldberg-Variationen von Johann Sebastian Bach sowie neue Improvisationen und Originaltöne aus der Zeit von Cato Bontjes van Beek sein. Die Musik- und Wortanteile produziert das Tonstudio Hire von Christian Mayntz in Ottersberg, unter anderem mit dem Schauspieler Lorenz Meyboden aus Fischerhude. Autor der Radiosendung ist Hermann Vinke, ehemaliger ARD-Auslandskorrespondent und Programmdirektor von Radio Bremen. Vinke hat mehrere Bücher zum Dritten Reich verfasst, darunter auch eine Biografie über Cato Bontjes van Beek.

Im Anschluss an die Radioaufnahmen werden das Ensemble Sjaella und die Schauspielerin Jentsch am 18. Oktober in einem 45-minütigen musikalisch-literarischen Konzert das Leben von Bontjes van Beek in einer poetischen Form würdigen. Ursprünglich sah die Planung ein öffentliches Konzert in der Liebfrauenkirche Fischerhude vor, doch die Corona-Pandemie macht dies nicht möglich. So wird der Auftritt als Film aufgenommen und im Internet oder von einem Fernsehsender zum 14. November veröffentlicht werden.

Auch wenn für die Produktionskosten der Radiosendung natürlich der Deutschlandfunk aufkommt, benötigen die Organisatoren des Projekts „Cato 100“ Unterstützung, um dieses finanziell stemmen zu können. So hat die Fischerhuder Kirchenstiftung etwa auch beim Flecken Ottersberg einen Förderantrag auf 3000 Euro gestellt. Politisch beraten wird darüber in der Sitzung des Ausschusses für Kultur und Bürgerbeteiligung, der am kommenden Donnerstag, 3. September, um 19 Uhr im Ottersberger Ratssaal zusammenkommt. Die Verwaltung empfiehlt, Haushaltsmittel zur Unterstützung bereitzustellen.

Jugendpreis ausgelobt

Ein weiteres Projekt anlässlich des bevorstehenden Erinnerns zum 100. Geburtstag von Cato Bontjes van Beek ist ein nach ihr benannter Jugendpreis, der von einem Trägerkreis im Landkreis Verden ausgeschrieben ist. Ausgezeichnet werden sollen junge Menschen, die aktiv für ein gleichberechtigtes demokratisches Zusammenleben und gegen Rechtsextremismus, Rassismus, Antisemitismus und Diskriminierung von Menschen im Landkreis Verden eintreten.

Die Ausschreibung richtet sich an alle jungen Menschen zwischen zwölf und 27 Jahren aus dem Landkreis. Sie können als Einzelpersonen, als Gruppe oder als Schulklasse teilnehmen. Jede Person oder Institution ist auch berechtigt, einzelne Personen oder Gruppen für den Preis vorzuschlagen. Der Preis ist mit 2000 Euro dotiert. Vorschläge und Bewerbungen müssen bis zum 30. November bei Marlies Meyer, Gleichstellungsbeauftragte des Fleckens Ottersberg, im Rathaus Ottersberg eingehen. Weitere Infos rund um die Preisausschreibung gibt es im Internet unter www.flecken-ottersberg.de/verwaltung-politik/gleichstellung.