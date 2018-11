Die Fahrradscheune wird zum gemütlichen Treffpunkt und lädt bei Glühwein, Kaffee und Tee zum Klönschnack ein. (Stiftung Waldheim)

Seit fast 90 Jahren setzt sich die Stiftung Waldheim dafür ein, Menschen mit Beeinträchtigungen auf ihrem Weg in ein selbstständiges und selbstbestimmtes Leben zu begleiten. Um auch Außenstehenden die Möglichkeit zu bieten, mit den Bewohnern in Kontakt zu kommen, veranstaltet die Stiftung einmal im Jahr einen Tag der offenen Tür in Cluvenhagen. So auch in diesem Jahr – jedoch mit einer Neuerung. Bisher fand die Veranstaltung immer am Volkstrauertag statt. In diesem Jahr öffnet die soziale Einrichtungen ihre Türen bereits am Martinstag, also am Sonntag, 11. November, von 11 bis 16 Uhr, wie die Stiftung mitteilt.

Ein herbstlich-gemütliches Ambiente trifft auch dieses Mal wieder auf weihnachtliche Vorboten. Das gilt ganz besonders für die vielen Dekorationen, die abermals feilgeboten werden und sich bei den zahlreichen Gästen Jahr für Jahr großer Beliebtheit erfreuen. In der Tagesförderstätte für Senioren können die Besucher die ersten Adventsgestecke und Winterdekorationen in geselliger Runde selbst stecken, heißt es in der Ankündigung. Hingegen lassen sich bereits fertige Weihnachtsgestecke in allen Größen schon in der Tagesförderstätte am Kuckucksweg erwerben – ebenso wie die Handwerkskunst aus Werkstätten für Menschen mit Beeinträchtigungen.

Gleichzeitig bietet die Förderstätte im Kuckucksweg auch Raum für externe Marktstände, die mit ihren Waren das Angebot bereichern. Der große Flohmarkt, der schon im vergangenen Jahr vor allem junge Familien anzog, fehlt auch nicht. Nach Herzenslust können die Trödelmarktgänger hier feilschen und handeln. Die Tombola ist mit über 1000 Gewinnen ebenfalls gut aufgestellt und hält so manche Überraschung parat.

Dass das Handwerk einen besonderen Stellenwert bei dem Tag der offenen Tür der Stiftung Waldheim einnimmt, zeigt sich an Jürgen Knake. Hauptberuflich ist er in der Haustechnik der Einrichtung beschäftigt. Am Martinstag lässt er aber die Kettensägen tanzen und beweist an hölzernem Material seinen virtuosen Umgang mit starkem Gerät. Wesentlich sanfter geht es unter des in der Näherei zu, in der alle Interessierten individuelle Taschen Decken und allerhand Selbstgenähtes erstehen können.

„Grünkohl-to-go“-Station

Für viele Besucher ist jedoch das traditionelle Grünkohlessen eines der besonderen Höhepunkte der Veranstaltung. Die vorbereiteten 1200 Portionen des norddeutschen Traditionsgerichts waren schnell ausverkauft ‒ viele Grünkohlfreunde konnten keine der begehrten Essensmarken mehr ergattern. Doch mit etwas Glück kann sich am Tag der offenen Tür so mancher über eine deftige Portion des grünen Wintergemüses freuen. Denn die Stiftung Waldheim hat sich auf den bevorstehenden Ansturm vorbereitet und wird auch an der „Grünkohl-to-go“-Station die Besucher mit dem Winterkohl versorgen. Des Weiteren tischen die Mitglieder der Stiftung auch hausgemachte Erbsensuppe, Waffeln, Kuchen und viele andere Köstlichkeiten auf.

Nicht nur das vielseitige Programm sorgt dafür, dass von Jahr zu Jahr mehr Menschen den Tag der offenen Tür der sozialen Einrichtung besuchen. Auch das offene Miteinander, das hier zwischen den Mitgliedern der Stiftung und den außenstehenden Besuchern gepflegt wird, trägt wesentlich zur fröhlichen und geselligen Atmosphäre bei. Dabei steht auch die Aufklärung im Mittelpunkt. Nicht nur, dass über die Arbeit der Einrichtung und mit beeinträchtigten Menschen gesprochen wird. Potenzielle Auszubildende, die eine Beruf im sozialen Bereich anstreben, können sich an diesem Tag über die zahlreichen Ausbildungsmöglichkeiten der Stiftung Waldheim informieren. Somit warten auf die Besucher durchaus auf spontane, interessante und lustige Gespräche. Und natürlich freuen sich auch die drei Shropshire-Schafe Bolle, Willi und Otto sowie ihre tierischen Freunde über einen kleinen Besuch im stiftungseigenen Tiergehege.