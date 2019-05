Watch Out Stampede aus Bremen entern die Bühne in Holtebüttel am Sonnabend. (Lars Wieters Photography)

In diesem Jahr feiert das Holtebüttel rockt-Festival sein zehnjähriges Bestehen. Am 7. und 8. Juni wird die Pferdeweide unweit der Freiwilligen Feuerwehr, Am Broockkamp 2, erneut in ein Festivalgelände verwandelt. Für die musikbegeisterten Fans besteht zudem wieder die Möglichkeit, auf einem Campingplatz vor Ort zu übernachten. Ziel ist es, die 600 Besucher pro Abend im vergangenen Jahr zu übertreffen. „Wir wollen das mit etwa 800 Besuchern pro Abend toppen“, erzählt Tobias Durka, zweiter Vorsitzender vom veranstaltenden Verein H-Rockt.

Neben einer Bühne befinden sich auch Tresen für Essen und Getränke auf dem Gelände, wobei auch vegetarische und vegane Gäste auf ihre Kosten kommen. Ein kleiner Stand bietet überdies Band- und Festival-Fankleidung an. Das Programm startet am kommenden Freitag um 19 Uhr, Einlass ist an beiden Tagen jedoch bereits eine Stunde vorher. Fünf Bands treten in einem Bandcontest gegeneinander an, der Sieger darf sich über 200 Euro und einen weiteren Auftritt zur Eröffnung des Folgetags freuen. Die Plätze eins bis drei werden durch ausgewählte Personen aus dem Publikum mithilfe von Wertungskarten ermittelt.

Energiegeladener Sound

Beim Bandcontest dabei ist die vierköpfige Band Scarfield, die ihre Energie durch Alternative Rock auf die Festivalbesucher übertragen will. Trailblaze hingegen versuchen es mit abwechslungsreichem Sound, der zwischen Hardrock und Old School Metal einzuordnen ist. Die Band Razor Punch tritt an mit modernem Hard- und Alternative Rock, der sich durch Einflüsse aus dem Metal-Bereich auszeichnet. Ebenfalls teilnehmen werden die Jungs von Spy#Row mit energiegeladenem und melodischem Rock. Zuletzt sind Lysios dazugestoßen, die im Bereich des progressiven Metalcores zu verorten sind und durch ein dunkles Soundgewand auffallen. Am Sonnabend geht es dann um 17 Uhr mit dem Gewinner des Bandcontests weiter. Anlässlich des zehnjährigen Bestehens des Festivals fällt das Line-Up in diesem Jahr „hochkarätiger“ aus, verrät Durka. Auftreten wird unter anderem die 2006 gegründete Punkrockband Serum 114 mit ausschließlich deutschsprachigen Songs. 2014 landete sie in den Top Ten der deutschen Albumcharts und 2015 auf Rang drei der deutschen Musik-DVD-Charts.

Mit Stepfather Fred stehen vier erfahrene Heavy-Alternative-Rocker auf der Bühne. Sie spielten bereits mehr als 350 Liveshows, Konzerttouren und Festival-Gigs quer durch Europa. Dem schließt sich Narcolaptic mit ebenfalls über 350 gespielten Konzerten und Festivals im In- und Ausland an und gilt dadurch als eine der aktivsten deutschen Bands des Punkrock-Genres.

Hochkarätiges Line-Up

Zum Line-Up zählt außerdem die Band Watch out Stampede. Seit 2011 treten die fünf Bremer mit energiegeladenen Shows, unter anderem auch schon auf dem Wacken Open-Air auf. Spezialisiert haben sie sich auf Post-Hardcore-Musik. Des Weiteren ist das Punkrock-Duo Der Wahnsinn mit am Start. Es bedient sich ausschließlich der Instrumente Bass, Schlagzeug und der Stimme Werther Wahnsinns und wurde ebenfalls schon von den Wacken-Machern eingeladen. Durch die Rock-Coverband Rossi wird das Line-Up komplettiert. Losgelöst von den gängigen Einteilungen von Rock-Coverbands in „Classic-“ oder „Modern-Rock“, vereint diese Band, was zusammen gehört: Die berühmtesten und markantesten Gitarrenriffs, Bassläufe und Drum-Beats der Musikgeschichte aller Dekaden.



Für das Festival gibt es zwei Ticketvarianten: ein Kombiticket für beide Tage und ein Kombiticket inklusive Camping. Das reguläre Kombiticket ist im Vorverkauf für 20 Euro, an der Abendkasse für 27 Euro erhältlich. Das Kombiticket mit Camping gibt es für 25 Euro, an der Abendkasse für 32 Euro.