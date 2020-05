Künftig möchte Eric Stellmacher, Leiter des Bürgerzentrums, den Menschen im Magdeburger Viertel unter anderem das Thema Umweltbildung näher bringen. (Björn Hake)

Eric Stellmacher feierte im Oktober vergangenen Jahres seinen Einzug in das Bürgerzentrum im Magdeburger Viertel und übernahm Anfang des Jahres offiziell die Leitung der Achimer Einrichtung. „Ich wurde mit offenen Armen aufgenommen und die Einarbeit durch den ehemaligen Leiter Dirk Ysker war sehr lehrreich“, erzählt er rückblickend. Bedanken möchte er sich besonders bei „den tollen Kollegen, die mir viele Abläufe vermittelt haben“. Nachdem er sich schnell ins Netzwerk und die Gemeinwesenarbeit eingelebt hat, fühlt er sich nun als fester Bestandteil des Bürgerzentrums, wie er sagt.

Auf die Arbeit der Einrichtung blickt er mit großer Anerkennung: „Die Mitarbeiter haben die Beziehungen zu den Menschen über Jahrzehnte aufgebaut, einige Familien werden schon fast in der dritten Generation betreut“. Dieser reiche Schatz an Erfahrungen und Kontakten sei goldwert. Das Bürgerzentrum verfügt bereits über verschiedene Angebote, darunter das Projekt Lesemaus, die Bildungsmentoren oder die Fahrradwerkstatt. Daher seien große Veränderungen für den Leiter gar nicht von Nöten. Von großer Bedeutung sei die Unterstützung der Ehrenamtlichen, die zum Teil bereits über Jahre bei verschiedenen Projekten mitwirken würden. „Diese freiwilligen Helfer tragen viel dazu bei, dass das Bürgerzentrum heute so ist, wie es ist."

Müllproblematik noch ein Thema

Seit März gehört zu den Aufgaben des Leiters auch, das Bürgerzentrum durch die Corona-Pandemie zu führen. „Die Krise schmerzt natürlich, da wir viele Projekte entwickelt haben, die wir jetzt nicht umsetzen können“, erzählt Stellmacher. So konnte er seine erste Stadtteilkonferenz, eine Begrüßungsveranstaltung und ein Kleinfeldfußballturnier nicht durchführen. Für die Zukunft geplant seien Projekte zu den Themen Sport, Gesundheit und Umweltbildung. Letzteres sei insbesondere wichtig, da die Müllproblematik im Magdeburger Viertel noch immer ein Thema sei.

Zu den Überlegungen gehört außerdem, das Projekt Lesemaus, bei dem Mitarbeiter des Bürgerzentrums Kinder beim Lesen lernen unterstützen, auf Jugendliche auszuweiten sowie in Zusammenarbeit mit einem Sportverein Basketballtraining anzubieten. Das Augenmerk Von Eric Stellmacher gilt auch dem interkulturellen Austausch im Magdeburger Viertel, den man zum Beispiel durch gemeinsame Film- oder Kochabende stärken könne. Obwohl diese Ideen vorerst nicht umgesetzt werden können, nutze das Team des Bürgerzentrums die nun zur Verfügung stehende Zeit, um für die Zukunft zu planen und versuche trotz der Einschränkungen, den Bewohnern des Magdeburger Viertels die bestmögliche Hilfe anzubieten.

Telefon klingelt oft

Einen Lichtblick für die Mitarbeiter des Bürgerzentrums gebe es aber bereits. Bisher hätten die Beratungen nur telefonisch stattfinden können. Vergangene Woche dann die Lockerung: „Wir sind froh, jetzt wieder Einzelberatungen unter Wahrung der Sicherheitsmaßnahmen durchführen zu können.“ Das Angebot werde mit großer Resonanz angenommen und das Telefon klingele oft. Zur Sicherheit sei in den Räumen des Bürgerzentrums ein Spuckschutz errichtet worden.

Die Bewohner des Magdeburger Viertels würden die Corona-Krise derweil problemlos annehmen, sagt Stellmacher. „Alle sind respektvoll und haben Verständnis dafür, dass der Betrieb erst einmal nicht wie gewohnt weiter gehen kann.“