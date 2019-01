Stand der Bauarbeiten Achimer Freibad im Dezember 2018 FOTO: Björn Hake (Björn Hake)

Der Plan war sehr sportlich, aber er ist nicht aufgegangen. Entgegen der ursprünglichen Planung hatte die Stadt Achim versucht, dass der zweite Bauabschnitt der Freibad-Komplettsanierung doch zeitgleich mit dem ersten Bauabschnitt und pünktlich zur Eröffnung im Mai dieses Jahres fertig ist. „Wir hatten gehofft, dass wir dann das Freibad doch schon komplett in Betrieb nehmen können“, sagt Steffen Zorn, der bei der Stadt für den Fachbereich Bauen und Stadtentwicklung verantwortliche Mann. Aufgrund von Verzögerungen, die mit Ausschreibungen und Baufirmen zusammenhängen, gelang dies nicht, sodass die Badegäste und das Bäderteam vorerst mit einigen Provisorien Vorlieb werden nehmen müssen. Der Eröffnungstermin insgesamt sei aber nicht in Gefahr. „Wir hatten einen zweimonatigen Puffer eingeplant und den schöpfen wir nun aus“, betont Zorn beim Ortstermin.

Auf dem Gelände fällt zunächst das Ergebnis der in Achim lange Zeit heiß diskutierten Halbierung des 50-Meter-Schwimmerbeckens ins Auge. Und das nicht nur, weil das Becken nur noch 25 Meter lang und stattdessen die ehemalige weitere Wasserfläche mit roten Steinen gepflastert ist, sondern weil das Becken bereits voll mit Wasser ist. „So testen wir, ob das Becken dichthält“, erläutert Zorn. Schließlich wurde das alte Becken nun mit verschweißtem Edelstahl ausgekleidet. Ein Vorgehen, das zunächst mal teurer ist, sich auf all die Jahre gesehen aber in Sachen Unterhaltungskosten rentieren soll. Schließlich war es bisher nicht ganz billig für die Stadt, regelmäßig kaputte Fliesen im alten Becken auszutauschen.

Besucherzahlen waren rückläufig

Ganz so viel los ist an diesem regnerischen Dezembertag nicht auf der Freibadbaustelle, die vor ziemlich genau einem Jahr eingerichtet wurde. „Für Schweißarbeiten müssen die Temperaturen stimmen und bei mindestens zehn Grad liegen und regnen darf es auch nicht“, erklärt Zorn, warum es eher ruhig ist. Und doch ist schon einiges passiert auf dem Gelände – was auch Sicht der Stadtverwaltung und der Politik auch dringend geboten war. Denn die Besucherzahlen wurden immer schlechter, ebenso das Angebot, das das Freibad insbesondere für Familien zuletzt vorgehalten hat. „Wir hatten nicht mal ein Planschbecken für die Kleinsten“, erinnert sich Zorn mit Grauen zurück und kann nun auf das neue Kleinkinderbecken blicken, das bereits in den Boden eingelassen wurde.

In der Saison 2017 waren laut Stadtverwaltung insgesamt 22 440 Besucher im Achimer Freibad – gut 3000 weniger als noch 2016. Das war zugleich der Tiefstand der vergangenen zehn Jahre, zum Vergleich: 2008 lagen die Besucherzahlen noch etwa bei knapp 51 500. Und ausgerechnet im Jahrhundertsommer des vergangenen Jahres, als es in anderen Freibädern tagelang kaum noch ein freies Plätzchen in den Becken gab, wurde in Achim gebuddelt. „Andere haben gebadet, wir gebaut“, fasst Zorn diesen Umstand zusammen.

Außenanlage für Veranstaltungen

Und bis zur Eröffnung wird auch noch einiges passieren, neben den Becken sollen die Außenanlagen fertiggestellt werden. Aussparungen für Pflanzen sind auch auf der neu gepflasterten Fläche vorhanden, auf der Events stattfinden sollen. Wie Zorn sagt, habe die Stadt auch Anregungen von Achimer Veranstaltern umgesetzt, dort gleich für Strom- und Wasseranschlüsse zu sorgen, sodass die neue Fläche auch vernünftig bespielt werden kann.

Am 1. April soll der erste Bauabschnitt nun beendet sein, direkt danach legt die Mannschaft von Badbetriebsleiterin Sabine Schulz los und bereitet alles vor. „Mitte Mai kann das Bad dann wieder eröffnet werden“, prognostiziert Zorn, der ein bisschen traurig darüber scheint, dass das alte Umkleidegebäude nun doch noch einmal benutzt werden muss.

Auch der Neubau auf der anderen Seite des Areals, von dem gerade die Grundmauern auf der Sohle entstehen, dürfte dann noch nicht fertig sein. „Das neue Funktionsgebäude geht dann 2020 in Betrieb“, blickt Zorn voraus. So werde auch die Eingangssituation in diesem Jahr provisorisch gelöst. Viel verspricht sich die Verwaltung auch für die Nutzung des Nichtschwimmerbeckens mit einer neuen Breitrutsche und des sogenannten Spraygrounds, auf dem Wasserspiele insbesondere die jüngeren Gäste beschäftigen sollen, die zuletzt im Bad insgesamt sehr kurz gekommen sind.

Kosten von rund fünf Millionen Euro

Was die Kosten angeht, da liegt die Freibadsanierung, die letztlich einen Neubau darstellt, bei insgesamt rund fünf Millionen Euro, wobei der erste Bauabschnitt mit etwa 3,6 Millionen Euro den Großteil der Kosten verschlingt.

Erst in diesem Jahr, wohl mit der Ratssitzung im März, dürfte sich entscheiden, wie es mit dem neuen Bäderbetriebskonzept weitergeht und in welchem Umfang sowie zu welchen Preisen letztlich die Öffentlichkeit, die Achimer Vereine sowie die Rettungsschwimmer das Frei- und das Hallenbad künftig nutzen können. Über die Ausmaße des Parallelbetriebs gab es zuletzt, wie berichtet, die Lösung, dass die dafür benötigte zusätzliche halbe Stelle bewilligt wird, wenn sie durch Einnahmen refinanziert werden kann.