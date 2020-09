Es war ein großer Moment im Jubiläumsjahr des 1620 erbauten Schlosses Erbhof in Thedinghausen: Am Sonnabend ist auf Initiative des Förderkreises das Wappen des Erzbischofs Johann Friedrich am Hauptportal enthüllt und anschließend bei einbrechender Dunkelheit die Illumination zur Außenbeleuchtung des Renaissance-Baus unter großem Applaus etlicher Schaulustiger eingeschaltet worden. Niemand weiß bis heute genau, warum und wann das frühere Wappen verschwunden ist. Als jedenfalls der Bremer Erzbischof Johann Friedrich aus dem Haus Schleswig-Holstein-Gottorf im Jahr 1620 für seine Geliebte Gertrud von Hermeling-Heimbruch den Erbhof errichten ließ, zierte noch ein erzbischöfliches Wappen das Renaissance-Bauwerk.

Die Idee, zum 400-jährigen Jubiläum ein Ersatz-Wappen anbringen zu lassen, entstand im Sommer vor zwei Jahren. Ein Angebot des Bildhauers Raphael Strauch (Willebadessen), der bereits den Kamin im Renaissancesaal und dort die Fensterleibung neu gefertigt hatte, enthielt Kosten in Höhe von 9000 Euro. Der Förderverein Erbhof musste davon schließlich nur 1500 Euro aufbringen, weil Zuschüsse der Samtgemeinde Thedinghausen, der Kreissparkasse Verden, des Landschaftsverbandes Stade und der Gudewill-Stiftung zugesagt wurden. Damit stand der Fertigung des Wappens aus Obernkirchener Sandstein nichts im Wege. „Johann Friedrich und seine Gertrud sind jetzt nicht nur bildlich auf den Medaillons an den Utluchten, sondern auch durch ihre Wappen an diesem wunderschönen Gebäude wieder vereint“, erklärte der Fördervereins-Vorsitzende Gerd Schröder. „Mit der Anbringung des Wappens wird heute im bildlichen Sinne der Schlussstein in die Außenfassade gesetzt“, fügte er an, ehe Hausmeister Wilfried Schubert das Meisterwerk von Bildhauer Strauch enthüllte. Dieses war zuvor von einem Banner des Kindergartens „Die Erbhoflöwen“ verdeckt gewesen.

Acht Felder mit großer Bedeutung

Schröder ging auf die Bedeutung der acht Felder ein, die neben dem des Königsreichs Norwegen auch die Wappen von Bremen, Schleswig, Holstein (ursprünglich das Wappen der Schauenburger/Schaumburger), Lübeck, Stormarn, Dithmarschen sowie Delmenhorst/Oldenburg zieren. „Die nicht auf das Erzbistum Bremen und das Bistum Lübeck sich beziehenden Felder sowie die Helmzieren deuten keine Herrschaft über die entsprechenden Territorien an, sondern dokumentieren die Herkunft Johann Friedrichs aus dem Hause Schleswig-Holstein-Gottorf“, berichtete Schröder. Weitere Wappen des Erzbischofs befinden sich an den Schlössern Eutin und Rosenborg in Kopenhagen, am Amtshof in Ottersberg und im Focke-Museum in Bremen, wo eine Wappenscheibe aus dem Bremer Dom bewundert werden kann. Auf dem Reichstaler von 1622 und verschiedenen anderen Münzen aus Johann Friedrichs Regierungszeit ist das Wappen zu sehen.

Eigentlich hatte die Enthüllung am 15. März dieses Jahres anlässlich des 400. Todestages von Gertrud von Heimbruch (16. März 1620) stattfinden sollen, doch da machte Corona den Planern einen Strich durch die Rechnung. Erst jetzt kann das neue Teilstück, das sich etwas heller vom anderen Sandstein abhebt, bewundert werden. Ein zuvor gefertigtes Modell wird seinen Platz in der Dauerausstellung im ersten Obergeschoss finden, wo es auch auf einem Bild zu sehen ist. „Wir wollten dieses Jahr rauf und runter das Jubiläum feiern, doch nun warten wir auf die Erleuchtung“, erklärte Samtgemeinde-Bürgermeister Harald Hesse. Bis zur einbrechenden Dunkelheit musste tatsächlich noch etwas gewartet werden, doch dann schaltete Hausmeister Wilfried Schubert die Illuminationsanlage an. 14-fach wird das Schloss fortan im Dunkeln jeweils bis 22 Uhr an drei Seiten aus dem Boden heraus angestrahlt. Durch die Vorsprünge am historischen Gebäude erzielt das Licht eine besondere Atmosphäre.