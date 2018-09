Auf dieser Visualisierung ist zu erkennen, wie die geplante Seniorenresidenz in Riede aussehen könnte, wenn sie fertig ist. (Specht Gruppe)

Riede. Es ist wahrlich ein Großprojekt in der Gemeinde Riede: die geplante Seniorenresidenz an der Ecke Bruchstraße/Dorfstraße. 66 stationäre Pflegeplätze auf einem Grundstück von etwa 4000 Quadratmetern, zusätzlich 19 barrierefreie Wohnungen im Dachgeschoss und 33 Parkplätze. Das sind die nackten Zahlen zum von der Bremer Specht-Gruppe geplanten Vorhaben, die rund zehn Millionen Euro in den Standort Riede investieren will. Die Diskussionen im Vorfeld zeigen aber schon jetzt: Ganz ohne Gegenwind wird sich die Seniorenresidenz nicht umsetzen lassen. So sind es vor allem die direkten Anwohner, die sich Sorgen machen, dass ihr tägliches Leben davon beeinträchtigt wird.

„Der Standort funktioniert so einfach nicht“, ist sich eine Gruppe von Bürgerinnen und Bürgern, die in direkter Nähe zur geplanten Residenz lebt, sicher. Sie glaubt unter anderem, dass ihre Nachtruhe durch das geplante Gebäude arg strapaziert wird. „Der Schichtbetrieb, die vielen Autos, das Türen knallen, die Rettungs- und Wäschewagen. Und das sind nur einige Beispiele, die auf uns zukommen“, sagt Max Nill im Gespräch mit dem ACHIMER KURIER.

Es ist aber auch das Aussehen der geplanten Residenz und die Höhe des Gebäudes von etwa zwölf Metern, die den Anwohnern sauer aufstößt. „Wenn wir aus dem Fenster schauen, dann haben wir künftig diesen riesigen Klotz vor den Augen“, sagt Jessica Gajus und Melanie Renken und Torsten Drewes ergänzen: „Wenn es kleiner wäre, dann würde es vielleicht auch besser ins Ortsbild passen, damit könnten wir uns vielleicht auch anfreunden.“

Kleiner wird es aber wohl kaum werden, das hat Frank Markus, Geschäftsführer der Specht-Gruppe, auf Nachfrage bereits durchblicken lassen: „Insbesondere unter Berücksichtigung eines wirtschaftlichen Geschäftsbetriebs einer neuen Seniorenresidenz sind zukünftig sowohl behörden- als auch betreiberseitig Auflagen und Erfordernisse einzuhalten, die nur über eine notwendige Mindestgröße beziehungsweise –kapazität zu erfüllen sind. Da wir uns im Rahmen der Planung für Riede bereits im Bereich der Mindestkapazität bewegen, ist eine Reduzierung oder Verkleinerung nicht vorgesehen.“ Lediglich beim Aussehen gebe es noch kleinen Spielraum. „Die Wirkung von Architektur liegt im Auge des Betrachters und diese wird regelmäßig unterschiedlich wahrgenommen. In der Entwurfsplanung für Riede haben die Architekten die notwendigen Anforderungen einer stationären Pflegeeinrichtung in Kombination mit dem betreuten Wohnen versucht umzusetzen und wir glauben, es ist ihnen sehr gut gelungen. Soweit möglich, werden wir jedoch noch kleinere Änderungen durchführen können.“

Investor von Standort überzeugt

Auch das Ehepaar Scholvin-Ortmann, das mit seinem gleichnamigen Gasthaus direkt neben der geplanten Residenz ansässig ist und ebenfalls in direkter Nähe wohnt, macht sich Gedanken. „Wir haben an Wochenenden oft Großveranstaltungen wie Kohlfahrten in unserem Betrieb. Was ist, wenn es zu laut wird? Haben wir dann künftig regelmäßig die Polizei wegen Ruhestörung vor der Tür?“, fragt sich Inhaber Frank Scholvin-Ortmann. Seine Frau Heike denkt aber auch ans Privatleben. „Wir haben die gleichen Befürchtungen wie die anderen Anwohner.“ Das Ehepaar bemängelt außerdem, dass die Straßen für den künftigen Verkehr gar nicht konzipiert seien. „Selbst wenn da noch etwas gemacht wird, wird es nicht ausreichen.“ Die sechs Anwohner behaupten zudem, dass sie nicht die einzigen Kritiker des Vorhabens sind. „Da gibt es noch viele andere im Dorf.“ Das habe sich zuletzt auch auf der Bürgerversammlung zu diesem Thema im Juli gezeigt.

Kritik gibt es aber nicht nur an den Plänen, sondern auch an Riedes Bürgermeister Jürgen Winkelmann (SPD). „Wir sollen unsere Bedenken äußern, aber wenn wir etwas sagen, dann kommt nichts an. Wir haben das Gefühl, dass wir nicht gehört werden“, sagen die sechs Anwohner. Winkelmann sieht das anders. „Es haben Gespräche mit den Anwohnern stattgefunden und ich höre mir auch alle Bedenken an. Das wird auch künftig so sein“, sagt Winkelmann. „Auch mit der Gastwirtschaft wollen wir zusammenarbeiten.“ Der SPD-Mann betont allerdings auch, dass er das Allgemeinwohl im Blick habe. „Ich bin mir sicher, dass der Großteil der Menschen in Riede hinter dem Projekt steht. Letztlich werden die Anwohner das ertragen müssen.“ Das Gebäude sei seiner Meinung nach auch nicht zu groß und passe dort optimal hin. Theoretisch gebe es in Riede auch noch andere Flächen für solch ein Projekt. „Die Eigentümer wollen aber nicht verkaufen.“

In der Rieder Kommunalpolitik gehen die Meinungen bezüglich des Standortes auseinander. Mit dem einstimmigen Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan „Seniorenresidenz Riede“ hatte der Gemeinderat 2017 eigentlich die Weichen für dieses Projekt gestellt (wir berichteten). Mittlerweile ist diese Mehrheit nicht mehr so groß. In der Sitzung im April dieses Jahres wurde die Fortführung des B-Planes nur noch mit sechs Ja-Stimmen von SPD/Grüne gegen fünf Nein-Stimmen der CDU beschlossen. Ein weiteres Stimmungsbild wird es am Montag, 17. September, geben. Dann nämlich tagt der Rieder Rat, und das Thema Seniorenresidenz steht erneut auf der Agenda.

Die Specht-Gruppe zeigt sich indes weiterhin überzeugt von Riede als Standort: „Insbesondere aufgrund der von uns durchgeführten und positiv bewerteten Bedarfs- und Wettbewerbsanalyse sehen wir die Voraussetzungen für ein solches Projekt erfüllt“, sagte Frank Markus.

Die Sitzung des Rieder Rates am 17. September beginnt um 19.30 Uhr in der Gaststätte Schierloh. Bürger haben vor und nach der Sitzung die Möglichkeit, Fragen an Politik und Verwaltung zu stellen.