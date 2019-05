Im Sommer 2018 hatten Bürger ihrem Ärger über die Gülleausbringung Luft gemacht und mit einer Initiative auf der Bürgerbeteiligungsplattform „achim dialog“ dafür gesorgt, dass sich auch die Ratspolitik mit dem Thema beschäftigen musste. Die Politiker aber verwiesen die Menschen an den Landkreis und die Landwirte und einigten sich nur darauf, einen Experten der Landwirtschaftskammer einzuladen, der über das Thema informiert. Nun ist es soweit: Am Mittwoch, 22. Mai, findet von 17 bis 19 Uhr im Achimer Rathaus ein Informationsabend für Bürger statt. Bürgermeister Rainer Ditzfeld hatte damals gesagt, dass es in Achim nicht genügend Landwirte gibt, die Gülle herstellen, um ausreichend Düngemittel zu produzieren. Daher müssten sie die Gülle anderswo bestellen. Aber er könne verstehen, „dass die Leute gerade im Sommer sprichwörtlich die Nase voll haben, wenn sie mit der Familie draußen sitzen und ein Gülletransporter nach dem anderen am Haus vorbei fährt“. Nun führt Ditzfeld selbst durch den Infoabend, in dessen erster Hälfte die Fakten, Handlungsabläufe und der rechtliche Rahmen in Fachvorträgen verdeutlicht werden sollen. In der zweiten Hälfte findet eine offene Diskussion statt, an der sich die Achimer Bürger beteiligen sowie Fragen stellen können.

Kreislandwirt Jörn Ehlers, Christian Marquart (Wirtschaftsberater bei der Landwirtschaftskammer in Verden), Reno Furmanek von der Landwirtschaftskammer, Silke Brünn vom Fachdienst Wasser, Abfall und Naturschutz des Landkreises Verden und Tilman Uhlenhaut, stellvertretender BUND-Geschäftsführer Niedersachsen, werden zu Wort kommen.