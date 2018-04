Für Schülerinnen und Schüler in der Berufsorientierung bietet die Fachkräfteoffensive Landkreis Verden in Kooperation mit zahlreichen Unternehmen aus der Region von Montag bis Freitag, 26. bis 30. Juni, wieder die Gelegenheit, während der Ferien eine Woche lang in interessante Berufsfelder reinzuschnuppern. Mit der Aktion „Bau auf MINT“ will die Fachkräfteoffensive den Blick der Jugendlichen auf weniger bekannte Berufe lenken, die nach Ansicht der Experten in der Region Verden ausgezeichnete Berufsperspektiven bieten.

Dazu zählen insbesondere Ausbildungsberufe in den Fachgebieten Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik, kurz MINT genannt. „Bau auf MINT“ wird in diesem Jahr bereits zum siebten Mal angeboten. „Die Chance in den Betrieben mal hinter die Kulissen zu schauen und erste praktische Erfahrungen zu sammeln, kommt bei den Jugendlichen gut an“, weiß Ricarda Kneiser von der Fachkräfteoffensive. In diesem Jahr können die Jugendlichen in insgesamt 14 Betriebe hineinschnuppern. Neben dem Metall- und Maschinenbau sind Einblicke in das Logistikgewerbe, die Informationstechnologie und das Bauingenieurwesen möglich.

Zum Programm gehören neben Praxistagen in verschiedenen Betrieben auch Teamworkshops, in denen Tipps für künftige Bewerbungen sowie das Handwerkszeug für die Gestaltung und Vorstellung von Power-Point-Präsentationen vermittelt werden. Mitmachen können Schülerinnen und Schüler, die im Schuljahr 2017/2018 mindestens die 9. Klasse besuchen. Es stehen maximal 30 Plätze zur Verfügung. Die Teilnahme an den Schnuppertagen ist kostenlos. Eine schriftliche Anmeldung ist erforderlich. Die Plätze werden in der Reihenfolge des Eingangs der Anmeldungen vergeben.

Weitere Informationen, die komplette Programmübersicht sowie ein Anmeldeformular gibt es bei der Fachkräfteoffensive des Landkreises Verden: online unter www.fo-verden.de oder telefonisch unter 0 42 31/ 1 54 65.