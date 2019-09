Auf los geht's los: Mit Rutschen und Kletterstangen bietet der Spielplatz am Mohnblumenweg Kindern viel Abwechslung. (Galian)

Spielen, rutschen, klettern, toben – die Kinder im Flecken Langwedel haben einen neuen Spielplatz. Einen Teil der Spielgeräte am Mohnblumenweg in Etelsen können auch Kinder nutzen, die in einem Rollstuhl sitzen. Eine Rampe ebnet ihnen den Weg über den Sand, hinauf auf das große Spielgerüst. Hinzu kommt ein Karussell mit einem ebenerdigen Zugang. Während Spielgeräte wie diese ansonsten rundum von einer Metallstange abgeschlossen sind, ist hier etwa ein Drittel geöffnet. Für Rollstuhlfahrer heißt es dann nur: Bremse anziehen, festhalten und los geht's.

Die Idee, den Spielplatz mit diesen barrierefreien Spielgeräten auszustatten, kam Holger Thöle während eines Urlaubs ins Schweden. Thöle sitzt für die WGL im Gemeinderat Langwedel und betreut in einer parteiübergreifenden Arbeitsgruppe die Neugestaltung der Spielplätze im Flecken Langwedel. „In Skandinavien sind sie bei den Spielplätzen schon viel weiter als in Deutschland“, erklärte Thöle bei der Eröffnungsfeier am späten Donnerstagnachmittag. Er wurde auf die schwedische Firma Hags aufmerksam, die nun den neuen Spielplatz ausgestattet hat. Langwedel hat sich den „Leuchtturmspielplatz“ einiges kosten lassen: 87 000 Euro gab die Gemeinde für die Neugestaltung aus.

Für Kinder aller Altersklassen

Die Spielbereiche richten sich an Kinder unterschiedlicher Altersklassen. Während der Schaukelsitz „Tango“ speziell für Kleinkinder im Alter von ein bis zwei Jahren gebaut ist, sind etwa die Rutschen sehr gut für Kinder im Alter von drei bis fünf geeignet. Wer schon in die Schule geht, braucht dann aber schon etwas mehr Spannung und Action beim Spielen. Die Älteren dürfen sich an einer Kletterstange austoben, die so hoch ist, dass die Beine in der Luft baumeln. Nach Angaben des Herstellers richtet sich dieses Klettergerüst an die Altersklasse der Fünf- bis Zwölfjährigen.

Den Großteil des Spielplatzes konnten Mitarbeiter vom Baumhof der Gemeinde Langwedel errichten. Der Arbeitsaufwand betrug laut Gemeinde insgesamt 625 Arbeitsstunden. „Die Geräte hatten eine detaillierte Anleitung. Das Bausystem hatte schon etwas von Ikea“, berichtete Thöle. Für einige Geräte – wie etwa das barrierefreie Karussell – mussten dann aber Handwerker des Herstellers mit anpacken.

Spielplatzkonzept abgeschlossen

„Man muss den Kindern heutzutage schon Einiges bieten. Viele haben ja im eigenen Garten auch eine Schaukel oder einen Kletterbaum“, sagte die Mutter Sabrina Latocha. Sie hat einen fünfjährigen Sohn, mit dem sie den Spielplatz nun regelmäßig besuchen will. „Das ist auch immer eine gute Gelegenheit, andere Mütter zu treffen“, sagte Latoccha.

Mit der Einweihung des Spielplatzes am Mohnblumenweg ist die Neugestaltung und Renovierung der Spielplätze im Flecken Langwedel nun beendet. 2009 hatte die Kommunalpolitik eine Bestandsaufnahme gemacht und rang sich dazu durch, etwa ein Drittel von damals 30 Spielplätzen zu schließen. Im Gegenzug wurden die verbleibenden Plätze aufgewertet. Auch der Spielplatz Schwarzer Berg ist ein „Leuchtturmspielplatz“, bei dem die Gemeinde besonders viel Geld in die Hand genommen hat.