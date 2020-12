Kerstin Ihlenfeldt-Wulfes leitet Doyma zusammen mit ihrer Schwester Tanja Kraas und Geschäftsführer René Hartwig. (Wolfram Schroll / studioSchroll)

Die Oytener Geschäftsfrau Kerstin Ihlenfeldt-Wulfes ist von der IHK Stade für den Elbe-Weser-Raum zur IHK-Innovationsbotschafterin 2020 ernannt worden. Ihlenfeldt-Wulfes leitet zusammen mit ihrer Schwester Tanja Kraas und Geschäftsführer René Hartwig die Geschicke des Familienunternehmens Doyma, das seinen Sitz an der Industriestraße in der Gemeinde Oyten hat. Den Titel IHK-Innovationsbotschafter erhalten nach Angaben der Industrie- und Handelskammer Persönlichkeiten, „die als Quer- und Neudenker innovative Strategien in ihren Unternehmen umsetzen“. Weiterhin wirtschaften die Preisträger erfolgreich, verantwortungsbewusst und sichern sich mit Führungsstärke, Mut und spannenden Ideen langfristigen Unternehmenserfolg. „Mit der Auszeichnung werden neuartige, ungewöhnliche und zukunftsweisende unternehmerische Tätigkeiten geehrt“, heißt es außerdem von der IHK.

Fertigung von Dichtungssystemen

Die Doyma GmbH & Co konstruiert und fertigt Dichtungssysteme zur Abdichtung von Ver- und Entsorgungsleitungen, die durch Wände und Decken geführt werden sowie Brandschutzsysteme für den vorbeugenden baulichen Brandschutz. Das Unternehmen blickt inzwischen auf eine 60-jährige Firmengeschichte zurück und „hat sich seither bei Architekten, Planern, Fachhändlern und Bauherren einen guten Ruf erarbeitet“, befindet die IHK Stade, für die „innovative Produktentwicklungen und ein ausgeprägtes kundenorientiertes Servicedenken“ das Unternehmen charakterisieren. Doyma beschäftigt 210 Mitarbeiter in Produktion, Entwicklung und Vertrieb im Innen- und Außendienst. Niederlassungen und Partner befinden sich in Österreich und vielen anderen europäischen Ländern.

„Für die nächsten Jahre hat sich Doyma ehrgeizige Ziele gesetzt“, betont Ihlenfeldt-Wulfes. So werde man sich etwa verstärkt mit dem Thema Internationalisierung beschäftigen. Hinzu komme die stärkere Vernetzung mit den Tochterunternehmen, um nachhaltig Synergien zu schaffen und zu nutzen. „Darüber hinaus werden wir unser Fertigungstiefe ausweiten und die Digitalisierung weiter vorantreiben“, lässt die Geschäftsführerin wissen, die auch regelmäßig in der Fertigung vorbeischaut, um immer alle Aspekte im Blick zu halten.

Umfassender Überblick

Ohnehin sei es dem Unternehmen sehr wichtig, dass alle Kollegen einen umfassenden Überblick über alle Abteilungen haben. „Jeder hat zudem die Möglichkeit, eigene Ideen einzubringen, Verbesserungsvorschläge zu unterbreiten oder Entwicklungen anzustoßen“, erzählt Ihlenfeldt-Wulfes. Doyma hat es sich zum Ziel gemacht, laufend innovative Verbesserungen auf den Markt zu bringen. „Eine der tollsten Innovationen der letzten Jahre ist für mich die Drehmoment-Mutter, weil sie dem Handwerker einfach so viel Erleichterung und Sicherheit bringt“, sagt Ihlenfeldt-Wulfes.

Solche Neuerungen bringen den Markt voran – und sollen auch künftig bei Doyma eine große Rolle spielen. Schließlich geht es auch darum, sich als Marktführer nicht auszuruhen und dem Titel Innovationsbotschafterin gerecht zu werden. „Wir sind sehr optimistisch, auch zukünftig in Workshops Ideen für neue, innovative Produkte erarbeiten zu können“, gibt Ihlenfeldt-Wulfes die Richtung vor. Darüber hinaus verfüge das Oytener Unternehmen über eine hauseigene Produktentwicklung, deren Hauptaufgabe neben der regelmäßigen Produktpflege auch die Realisierung neuer Projekte sei. „Auf diese Weise stellen wir sicher, dass Doyma weiterhin als Markt- und Innovationsführer agieren kann“, sagt die Geschäftsführerin.