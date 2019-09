Der Regenschirm war beim Autosonntag in der Achimer Innenstadt ein wichtiger Begleiter. (Jonas Kako)

„Diesmal hat Petrus uns wirklich einen Strich durch die Rechnung gemacht“, zeigte sich Bürgermeister Rainer Ditzfeld enttäuscht über den Dauerregen, der am Sonntag die „Automesse unter freiem Himmel“ buchstäblich ins Wasser fallen ließ. Nur ein paar Unentwegte informierten sich entlang der Fußgängerzone an den Ständen der Autohäuser; der Umsatz an Bratwurstbude und Coffeeshop hielt sich in Grenzen. Angesichts des Schmuddelwetters war es Andrée Tischler von „HWS Caravan Profi“ aus Langwedel jedoch gelungen, Passanten für sein Programm zu begeistern. „Einfach aufbrechen und losziehen“, lobte er die Unabhängigkeit, die mit dem Urlaub abseits langer Planung und Pauschaltourismus einhergehe.

Etwa 50 000 Euro müsse man schon auf den Tisch legen, beschrieb der Händler das Invest für ein Einsteigermodell und gleichzeitig die grenzenlose Freiheit, die mit dem Erwerb einhergehe. „Wie oft passiert es, dass man sich am Urlaubsort ärgert, weil entweder das Wetter nicht mitspielt oder die Gegebenheiten deutlich anders ausfallen, als man sie sich vorgestellt hat“, beschrieb er geplatzte Urlaubsträume. Mit dem Reisemobil unterwegs, sei das jedoch anders: „Wen ein Tief in Dänemark nervt, der hat ja die Möglichkeit, den Weg in den sonnigen Süden anzutreten und sich zum Beispiel in Kroatien von der Sonne bescheinen zu lassen“. Umsatz-Zuwächse in Höhe von 40 Prozent im Vergleich zum Vorjahr bestätigten die Aussage des Unternehmers.

Jürgen Nachbar hat sich mit seinen ungewöhnlichen Kreationen in ganz Deutschland und im europäischen Ausland einen Namen gemacht. Seit 2006 teilt der Uesener Autos in zwei Hälften und baut aus den jeweils hinteren Teilen Anhänger. Witzige Kreationen seien dabei entstanden, erklärte der 58-Jährige und blätterte in einem reich bebilderten Album. Eine Cocktailbar mit integrierter Kühlanlage, ein komfortabler Grill und eine Schlafstätte im Trabi-Kombi zeugen vom Einfallsreichtum des Kfz-Mechanikers. Dass er im Ausland deutlich mehr Kunden als in Norddeutschland hat, wundert den Tüftler, der kürzlich die Lieferung eines Anhängers mit einem Urlaub am Gardasee verband.

Auch Jens Buse von Enterprise Jeans & Sportswear hatte sich den Verlauf des verkaufsoffenen Sonntags anders vorgestellt. „Eigentlich wollte ich vor meinem Laden frische Waffeln und Kaffee zugunsten der DLRG verkaufen, habe den Plan jedoch angesichts des miesen Wetters aufgegeben“, verriet der Händler. Dafür habe er ein paar Regenmäntel an den Mann und an die Frau gebracht. „Auch nicht schlecht“, resümierte er.

Wer sich über die Möglichkeiten der Elektromobilität informieren wollte, hatte am Stand der Stadtwerke Gelegenheit dazu. Stefan Miebach und Bastian Taube erklärten das Prinzip der sogenannten Wallboxen, die, in Einzel- oder Tiefgaragen installiert, zum Aufladen der Batterien dienen.

Auch Tim Drischel, der bei Mercedes Anders Transporter verkauft, berichtete von einigen Gesprächen über alternative Antriebe, aber auch eine gewisse Unsicherheit, die unter den Interessenten zum Beispiel zum Nachladen auf längeren Fahrten zutage getreten sei. „Das Fahrprofil muss passen“, gab er zu bedenken, brachte gleichzeitig intelligente Routenführungen per System zur Sprache, die auf Elektro-Tankplätze und entsprechende Strecken hinwiesen. Unklarheit bestehe darüber hinaus in der Frage, wie mit alten Batterien verfahren werde, informierte Drischel. Gleichzeitig regte er dazu an, vermehrt auch über andere Faktoren der Umweltzerstörung nachzudenken. „Kreuzfahrten und billige Flüge boomen, und längst nicht jeder verzichtet beim Einkauf auf Plastiktüten“.

Bürgermeister Rainer Ditzfeld versprach derweil allen Ausstellern schmunzelnd besseres Wetter für den Boxenstopp im kommenden Jahr: „Das ist das erste Ereignis dieser Art, das mit derart schlechten Gegebenheiten einhergeht.“