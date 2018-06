Der Künstler umgeben von seinen Werken: Bereits seit über fünfzig Jahren malt Günter Klein Bilder. Viele von ihnen zeigen die Ostfriesischen Inseln. (Karsten Klama)

Achim. „Das ist unverkennbar ein echter Klein“: Diesen Satz hört Günter Klein häufiger, wenn Kunstfreunde ihn in seinem Atelier in Baden besuchen und einen Blick auf seine zahlreichen Malereien werfen. Die Signatur unter seinen Bildern brauchen die Wenigsten dafür. In den vergangenen fünf Jahrzehnten, die Günter Klein mittlerweile schon als Künstler tätig ist, hat er seine ganz persönliche künstlerische Handschrift, seinen Duktus, entwickelt. Dabei fällt es ihm persönlich schwer, diesen genau zu beschreiben. „Das muss der Betrachter sagen“, antwortet der 74-jährige auf die Frage nach seinem eigenen Stil. „Generell ist es aber schon sehr vielfältig, was ich mache.“

Auch wenn er sich bereits vor vielen Jahren der Ölmalerei verschrieben hat, probiert der Künstler immer auch wieder neue Techniken aus. Dazu gehören etwa dreidimensionale Objektarbeiten, bei denen etwa Äste, Zäune oder kleine Figuren aus den Bildern herausragen. „Ich bin immer wieder interessiert daran, Neues auszuprobieren“, sagt Günter Klein. Und auch thematisch will er sich nicht auf ein Gebiet festlegen lassen. Obwohl sein Atelier, das über und über mit den verschiedensten Bildern geschmückt ist, schon auf den ersten Blick seine Vorliebe für die Ostfriesischen Inseln und seine Heimatregion verrät. Ein Bild vom Wasserturm auf Langeoog reiht sich an eine Kutschfahrt nach Neuwerk oder die Wattwanderer auf Juist.

Günter Klein selbst war schon unzählige Male an all diesen Orten und hat davon häufig lediglich einige Skizzen mitgebracht. Die echten Ölgemälde entstehen dann in seinem Atelier in Baden. Auf über 500 Ausstellungen im In- und Ausland war Günter Klein in seiner bisherigen Schaffenszeit schon mit seinen Werken vertreten. „Mittlerweile lasse ich es aber ein bisschen ruhiger angehen“, sagt er. Eine Ausstellung auf Juist einmal im Jahr gehört aber nach wie vor zum Pflichtprogramm. „Ich habe einfach über viele Jahre auf den Ostfriesischen Inseln ausgestellt, da kommt es fast automatisch, dass man auch thematisch dazu passende Bilder malt.“ Die meisten Leute würde nämlich in einer Ausstellung gerne das sehen, was sie auch kennen.

Kennen tun gerade in Achim nach all den Jahren viele Menschen den freischaffenden Künstler aus Baden. Einige Jahre hat Klein auch in der Achimer Mühle ausgestellt, mittlerweile ist das Untergeschoss seines Hauses sein Atelier und damit gleichzeitig auch sein Ausstellungsraum. „Wir haben uns dieses Haus damals ganz bewusst danach ausgesucht, ob es auch für ein offenes Atelier geeignet ist“, erinnert sich Günter Kleins Ehefrau Edith und lacht. „In unserem alten Haus waren die Bilder über alle Zimmer verteilt und die Besucher, die sie sich ansehen wollten, mussten durch unser ganzes Haus laufen.“ Heute hat Günter Klein im Erdgeschoss sein eigenes kleines Kunstreich.

Zweimal im Jahr veranstalten er und seine Frau einen Tag des offenen Ateliers. Dabei öffnen sie dann auch ihren Garten, in dem über 70 verschiedene Rosen wachsen. Das ist Edith Kleins große Leidenschaft. Doch auch dort finden sich zwischen den Blumen immer wieder kleine Kunstobjekte. Vor einigen Jahren hat Günter Klein nämlich seine Begeisterung für Kunstobjekte aus Holz entdeckt. „Ich habe an der Weser eine Stelle gefunden, wo viel Holz angeschwemmt wird“, erzählt er.

Mit wenigen Handgriffen – meist nur ein bisschen Farbe oder aufgeklebte Plastikaugen – macht er dann aus altem Holz ein Einhorn, einen Osterhasen oder einen Hecht. „Wenn ich das passende Holz sehe, habe ich sofort ein Bild davon im Kopf, was es werden soll.“ Und diese Bilder im Kopf werden – so viel ist für Klein sicher – werden auch in den kommenden Jahren nicht weniger. Weder für seine Bilder, noch für seine Holzobjekte. „Die Ideen gehen mir bestimmt nicht aus“, sagt er.



Am kommenden Sonnabend und Sonntag, 23. und 24. Juni, öffnet Günter Klein wieder sein Atelier und seinen Garten (Heimstättenweg 4) für interessierte Besucher. Als Gast-Künstler zeigen auch Elsa Töbelmann und Henning Greve aus Syke ihre Metallskulpturen. Atelier und Garten haben an beiden Tagen von 10 bis 18 Uhr geöffnet.