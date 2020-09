Jan Zöhl, Sohn des Fischerhuder Malers Werner Zöhl, hat die Ausstellung im KaFF-Museum am Sonntag eröffnet und Einblicke in die Arbeit seines Vaters gegeben. (Wilfried Adelmann)

Mit dem Thema „In den Süden“ beschäftigt sich die neue Doppelausstellung im Fischerhuder Zöhl-Museum „KaFF“ (Kunst am Fluss Fischerhude) mit Werken von Werner Zöhl und Uwe Diptmar, die am Sonntag bei frühherbstlichen Temperaturen vor Publikum eröffnet worden ist. Das Museumsteam um Jan Zöhl, Sohn des Malers, präsentiert Werke des 2012 verstorbenen Werner Zöhl, die den Aufenthalt des Künstlers in Südfrankreich und später in Ostafrika zum Inhalt haben.

Licht durchflutet bringen die Bilder die Hitze und die differenzierte Farbgebung der Landschaften den Betrachtern nahe. Die Bilder sollen dabei nicht im satten Grün der norddeutschen Tiefebene untergehen, sondern durch die verschiedenen Nuancen der Farbe im klaren, mediterranen Licht des Südens erlebbar werden. Der fragmentarische Aufbau der Komposition erinnert an die Malerfreunde Paul Klee und Lyonel Feininger und tatsächlich kam der Maler in seiner Zeit im Gymnasium von Stendal mit der verbotenen Kunst des Bauhauses durch seinen Lehrer Professor Erwin Hahs in Berührung. Diese Auffassung von moderner Kunst prägte Werner Zöhl in seiner Malerei, deren Entwicklung jedoch durch den Zweiten Weltkrieg und seine Einberufung als Soldat unterbrochen worden war. In der englischen Kriegsgefangenschaft konnte er allerdings seine autodidaktischen Studien als Maler fortsetzen. Mit Holzschnitten und Ölbildern im Gepäck wurde Werner Zöhl im Jahr 1948 nach Bremen entlassen. Dort begann er eine Maurerlehre, um eine Aufenthaltsgenehmigung zu bekommen, und malte in seiner Freizeit.

Bereits im Jahr 1951 erhielt Zöhl den Preis „Junge Kunst in Niedersachsen“. Seine Malerei knüpft derweil an die fast gegenstandslose Malweise der damaligen Avantgarde an, verfolgt den Weg in die totale Abstraktion jedoch nicht, sondern bleibt bei seinem Stil abseits der Richtungen des Kunstmarktes. Seine Bilder charakterisiert der leichte Umgang mit der Farbsetzung, die auf vordergründige Inhalte verzichtet, ohne sie ganz aufzugeben. Werner Zöhl möchte keine Dokumentation der Wirklichkeit, sondern „im Sichtbaren das Unsichtbare erahnen lassen“. Keine vordergründigen Emotionen, sondern die Seele, die hinter den Dingen wirkt, ist sein Thema.

Bilder strahlen Aufbruch aus

Weder Zeit noch Raum sollen vom Betrachter identifiziert werden. Simultanität soll seine Malerei erzeugen – die Gleichzeitigkeit von Zeiten und Räumen, die verschiedene Jahreszeiten oder Beleuchtungen durch Segmentierung der Bildgegenstände abbildet. Der Betrachtende soll sich als Teil von etwas Ganzem fühlen, das Ganze in sich jedoch nicht verleugnen, wenn er sich konzentriert auf die Malerei von Werner Zöhl einlässt. Käufer der Werke berichten, dass die Bilder fester Bestandteil des Familienlebens geworden seien und es immer wieder eine Herausforderung beim Betrachten der Formelemente sei, nicht nach programmatischen Vorstellungen des Malers zu fragen, sondern selbst beim Sehen am Werk mitzuproduzieren. Den Welthorizont entwickeln, das Überschreiten von Grenzen der Realität sind Ansätze, die Werner Zöhl an den Betrachtern seiner Bilder zurückgibt. So strahlen seine Werke vor seinem Tod im Jahr 2012 nicht Abschied, sondern Aufbruch aus.

Bilder seines Freundes und Wegbegleiters Uwe Diptmar, der vor einem Jahr verstorben ist, wurden in einem kleinen Nebenraum des Museums gezeigt. Katharina Bertzbach hielt eine kurze Ansprache und verriet, das Diptmar in erster Linie für seine Frau Uschi gemalt hat. In seinen Blumenbildern zeigt sich der eher dekorative Charakter der Werke. Am Anfang seiner Malerei ist er noch zaghaft und seine Farben eher verhalten. Zum Ende seiner Werkreihe wird Diptmar mutiger und so prallen die Farben seiner Blumen dem Besucher der Ausstellung schier entgegen. Die Ausstellung im KaFF (In der Bredenau 83) ist jeden Freitag bis Sonntag von 14 bis 18 Uhr und nach Vereinbarung geöffnet.