Hans-Jürgen Wächter von der Bürgerstiftung (vorne) moderierte die Gesprächsrunde. Auf dem Podium saß unter anderem der Achimer Polizeichef Thorsten Strier (hinten). (FOCKE STRANGMANN)

Achim. Keine Frage: Die ehrenamtliche Flüchtlingsarbeit funktioniert gut in Achim. Doch die Integration bleibt eine große Herausforderung für die Politik, Institutionen und die Freiwilligen vor Ort, so das Fazit einer Podiumsdiskussion am Dienstagabend im Kasch. Die Achimer Bürgerstiftung hatte im Rahmen ihrer Reihe „Zeitgespräche – Blick in das Jahr 2030“ in den blauen Saal eingeladen, um gemeinsam zu hinterfragen, welche Weichen für die Zukunft gestellt werden müssen.

„Am Anfang der Flüchtlingswelle im Jahr 2015 ging es darum, die Menschen mit Wolldecken und dem Nötigsten auszustatten“, blickte Rolf Wiesner von der Bürgerstiftung zurück. „Heute geht es nicht mehr um die Erstversorgung, sondern darum, sie vor Ort zu integrieren.“ Eine Teilhabe am gesellschaftlichen Leben – ob in der Schule, im Sportverein oder am Arbeitsplatz – sei jetzt die Aufgabenstellung, ergänzte Hans-Jürgen Wächter von der Bürgerstiftung. Seit 2015 seien rund 500 Flüchtlinge angekommen, die in Achim eine neue Heimat gefunden haben.

Wächter führte als Moderator durch die Gesprächsrunde, zu der Vertreter verschiedenster Institutionen gekommen waren. Hans-Joachim Heuer als Abteilungsleiter Migration im niedersächsischen Sozialministerium unterstrich den Zugang zur Sprache als Schlüssel zur Integration: „Es gibt eine Schulpflicht für alle Kinder. Jeder Flüchtling, der hier ist, hat auch einen Anspruch auf Sprachunterricht.“ Wichtig sei eine ausreichende Ausstattung der ehrenamtlichen Helfer mit Lernmaterialien: „Von den Freiwilligen wird immer noch sehr viel Unterstützungsarbeit geleistet. “

Der Achimer Polizeichef Thorsten Strier gewährte Einblicke in den Arbeitsalltag. „Wir versuchen, in persönlichen Gesprächen Vertrauen aufzubauen.“ Die Flüchtlinge kämen aus anderen Kulturen mit unterschiedlichen Religionen, Bedürfnissen und Werten. Er habe Erfahrungen im Positiven wie Negativen gemacht. „Sie kommen aus Kriegsgebieten mit Korruption und Verstößen gegen das Menschenrecht. Die Geflüchteten sind dankbar für unser Demokratieverständnis und die Religionsfreiheit.“

Die Integrationsbeauftragte der Stadt Achim, Andrea Wessel, nutzte die Gelegenheit zu einer Bestandsaufnahme. Der Großteil der Zugewanderten habe eine Flüchtlingsanerkennung erhalten. Die Integration erfordere nun Geduld: „Die Flüchtlinge sind keine homogene Gruppe. Sie bringen unterschiedliche Fähigkeiten und Potenzial mit. Wichtig ist, auch darauf zu vertrauen, dass die Menschen ihr Leben selbst in die Hand nehmen und gestalten wollen.“ Dominik Lerdon, Leiter der Achimer Hauptschule, plädierte für die Erhaltung der schulübergreifenden Sprachlernklassen, die es seit 2014 gibt: „Es ist ein sinnvolles Kooperationsmodell zwischen den beiden Gymnasien, der Realschule, Hauptschule und Förderschule, das einen Deutschunterricht von 30 Stunden wöchentlich ermöglicht.“

Auf dem Podium dabei waren auch Mohammad Al Darwich und Rokan Koro, die beide aus Syrien flohen und in Achim ein Zuhause gefunden haben. Beide gaben der Runde Wünsche wie eine intensivere Hausaufgabenhilfe für Kinder mit auf den Weg. Die junge Frau, die derzeit ihr Fachabitur macht, berichtete von den Schwierigkeiten ihrer Mutter, als Alleinerziehende bezahlbaren Wohnraum zu finden. Danach erhielten die Besucher die Gelegenheit, sich aktiv an der Diskussion zu beteiligen. Dabei meldeten sich viele kritische Stimmen, die beispielsweise personelle Verstärkung zur Sprachförderung in den Kindertagesstätten oder eine größere Flexibilität der Handels- und Handwerkskammer forderten, um den Geflüchteten den Zugang zum Arbeitsmarkt zu erleichtern.