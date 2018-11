Die Stadtplanerinnen Angelika Steinbach (links) und Monika Nadrowska erläutern den Stand der Planungen zum Sanierungsgebiet. (Björn Hake)

Das Sanierungsgebiet "Nördliche Innenstadt", in dem sich mittendrin die seit Jahren brachliegende Ex-Brotfabrik Lieken befindet, stellt für die Stadt eine große Chance dar. Die Chance, eine Industrieruine in der Innenstadt in eine Mischnutzung aus (sozialem) Wohnen, Kindergarten, Arbeiten, Einkaufen, Manufaktur und Mobilität zu verwandeln und den Bereich direkt am Bahnhof deutlich aufzuwerten. Bereits in der kommenden Woche will der Investor W&S die Vorarbeiten für den Abbruch beginnen lassen, sagt Peter Skrabs, einer der beiden Geschäftsführer. Und nächste Woche, am Dienstag, 20. November, befasst sich auch der Ausschuss für Stadtentwicklung mit der Planung, die in der Zwischenzeit detaillierter ausgearbeitet wurde. Sie soll die Grundlage bilden für die sogenannte frühzeitige Beteiligung, die Anfang 2019 erfolgen soll.

„Für einen Außenstehenden sind es nur ein paar Striche auf dem Plan, für uns bedeuten diese aber eine intensive Arbeit“, sagen die beiden Stadtplanerinnen Angelika Steinbach und Monika Nadrowska. Unter anderem mussten sie in Absprache mit dem Investor festlegen, wo welche Nutzungsformen gebaut werden und wie groß diese sein dürfen. Auch die unterschiedlichen Höhenlagen von bis zu fünf Metern Unterschied mussten beachtet werden, ebenso die Auswirkungen eines neuen Lärmschutzgutachtens. Diese Erkenntnisse und noch viele mehr flossen in die Erschließungsplanung und in die Hochbauplanung ein. Zu beachten gibt es für die Stadtplanerinnen dabei eine Menge Aspekte.

Viele Bedürfnisse unter einem Hut

So wird die Wohnstraße, die parallel zum Stadtwerkegrundstück durchs Sanierungsgebiet Richtung Vogelsiedlung verläuft, später von Autofahrern, Kindern, Senioren und Radfahrern gleichzeitig genutzt. „Diese Bedürfnisse müssen wir unter einen Hut bringen, außerdem noch Parkbuchten einplanen“, erzählt Angelika Steinbach, die das Projekt federführend begleitet. Die Wohnstraße macht für Autofahrer eine 90-Grad-Kurve nach links und endet in einem Wendehammer, der sich später unterhalb des Steinmetzbetriebs befinden wird. Geradeaus weiter zum Anschluss an die Straße Am Wehrfelde geht es dann nur für Fußgänger und Radfahrer.

Die Riegelbebauung, die das Gebiet vor Lärm vom Bahnhof schützen soll, wird nur einen Durchlass zum Parkplatz haben, an dem sich auch Verkaufsflächen befinden werden. Der Durchgang im Erdgeschoss wird etwa drei Meter hoch und sechs Meter breit sein. Der erwähnte Parkplatz gegenüber dem Aldi-Parkplatz wird durch den auf dem Areal zu bauenden neuen Kreisverkehr erschlossen, an dem sich Platz für ein Gebäude befindet, dessen spätere Nutzung noch nicht ganz klar ist. „Es sorgt dafür, dass jemand, der ins Gebiet fährt, nicht nur links und rechts den Parkplatz wahrnimmt“, erläutert Monika Nadrowska. Im Erdgeschoss der Riegelbebauung sollen ein Bäcker und ein Kiosk Platz finden, darüber können Büros entstehen.

Noch nicht in trockenen Tüchern

Da W&S für die nördlich gelegenen Wohnungen Stellplätze benötigt, könnte es beim Bau der Mobilitätsstation zu einer Kooperation kommen. Denkbar wäre, dass W&S die Station baut, die dann auch kostenlose, öffentliche Park-and-Ride-Stellplätze bietet. Diese sind nämlich förderfähig. "Aber das ist alles noch nicht in trockenen Tüchern", bremst Angelika Steinbach. Das gilt wohl auch für den Plan, die von der Stiftung Waldheim geplante Manufaktur nicht mehr fürs Erdgeschoss der Mobilitätsstation einzuplanen, sondern als Basis eines Wohngebäudes gegenüber der Station, in dem die Waldheim-Bewohner auch wohnen könnten.

Offen ist bislang auch, wie die Platzierung des geplanten Kindergartens später aussieht. Erste Entwürfe liegen vor, demnach würden Kita und Außenanlagen zwischen der Mobilitätsstation und den nördlichen Wohneinheiten entstehen. Das wiederum geht nur, wenn die von den Stadtwerken gewünschten Stellplätze nicht mehr (wie ursprünglich von ihnen vorgestellt) auf genau diesem Areal entstehen, sondern aufgereiht entlang der Mobilitätsstation. Auch dazu laufen die Gespräche noch.

Mit all diesen Detailfragen wird sich die Politik zu einem späteren Zeitpunkt zu beschäftigen haben. Nun geht es für sie erstmal darum, festzulegen, wo und wie im Sanierungsgebiet Straßen, Gebäude, Gewerbe und Parkplätze und Außenanlagen entstehen dürfen. Wenn alles gut läuft, könnte der Stadtrat im Herbst 2019 den Satzungsbeschluss fassen, aber der Zeitplan ist laut Monika Nadrowska „sehr ambitioniert“. Angelika Steinbach ergänzt: „Wir wissen auch nicht, was noch alles kommt.“ Zunächst mal sollen die Unterlagen in die öffentliche Auslegung gehen und eine Bürgerinfoveranstaltung erfolgt auch nach dem Jahreswechsel – danach würden die Behörden, Unternehmen und Bürger beteiligt, die sich zum Verfahren äußern können.

Die Vorplanung der neuen Kita wird am Montag, 19. November, in der öffentlichen Sitzung im Sozialausschuss (Rathaus, 17 Uhr) präsentiert, der Bebauungsplan fürs Sanierungsgebiet ist Thema in der öffentlichen Sitzung am Dienstag, 20. November (Rathaus, 17 Uhr).