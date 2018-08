Angelika Horstmann und Dieter Eigendorf verstehen sich prächtig. Bei den regelmäßigen Treffen wird gescherzt und gelacht. (LANDKREIS VERDEN)

Oyten/Landkreis Verden. Angelika Horstmann engagiert sich als ehrenamtliche Seniorenbegleiterin. Schon seit fünf Jahren begleitet die 62-Jährige den 13 Jahre älteren Rentner Dieter Eigendorf aus Oyten, der in seinem Berufsleben in einer Einrichtung für Menschen mit Behinderungen gearbeitet hat. Zu den Ritualen der Beiden gehört es, dass sie sich einmal in der Woche treffen. Ob zum Gespräch, für Gesellschaftsspiele oder zum Spaziergang – an Abwechslung mangelt es bei den Begegnungen nicht. Ab und zu stehen nämlich auch ganz besondere Ausflüge, beispielsweise zum Bremer Freimarkt oder zum Weihnachtsmarkt, auf dem Programm.

„Als ich meine Mutter über lange Zeit in einer Einrichtung begleitet habe, habe ich auch die anderen Bewohner immer besser kennengelernt und liebgewonnen“, erzählt Angelika Horstmann. Sie habe gemerkt, wie sehr sich die Menschen über ihre Aufmerksamkeit und Ansprache freuen und wie viel der Kontakt auch ihr selbst gegeben habe. „Als ich dann von dem Kursus zur ehrenamtlichen Seniorenbegleitung gelesen habe, dachte ich: Da melde ich mich mal an“, erzählt Horstmann begeistert.

Nach der Qualifizierung wurde ihr gleich Dieter Eigendorf vermittelt, dessen Schwester beim Senioren- und Pflegestützpunkt in Verden für eine regelmäßige Seniorenbegleitung angefragt hatte. „Wir hatten auch gleich ein schönes Gesprächsthema. Ich habe eine 19 Jahre alte Katze, seine Minka ist seit fünf Jahren bei ihm“, erzählt Horstmann. Die Gespräche, sagt Horstmann, seien im Laufe der Zeit immer persönlicher und intensiver geworden, viel Vertrauen habe sich aufgebaut. „Es berührt mich immer wieder, seine Freude zu sehen, mit der er schon vor dem Haus auf mich wartet, wenn ich zum Besuchstermin komme. Und er lässt es sich auch nicht nehmen, mich danach wieder zu meinem Auto zu begleiten.“

„Das Beispiel zeigt, dass ehrenamtliche Seniorenbegleitung für beide Seiten eine Bereicherung sein kann“, sagt Daniela Benke vom Senioren- und Pflegestützpunkt des Landkreises. Die begleiteten Senioren und Seniorinnen hätten Gesellschaft und Gespräch. Für die ehrenamtlichen Begleiter sei es ein gutes Gefühl, anderen Menschen helfen zu können. Zugleich könnten sie so auch ein Gefühl für das eigene gelingende Altern entwickeln. „Derzeit werden rund 40 Senioren und Seniorinnen von Ehrenamtlichen begleitet, die über uns vermittelt wurden. Bedarf an neuen Begleitern besteht immer“, erklärt Benke. Voraussetzung für die Tätigkeit als Seniorenbegleitung ist die Teilnahme an einer kostenlosen Qualifizierung. Einmal im Jahr bietet der Senioren- und Pflegestützpunkt in Kooperation mit der Kreisvolkshochschule (KVHS) dazu eine Schulung mit Förderung durch das Land Niedersachsen an.

An zehn Abenden wird den künftigen Seniorenbegleitern in insgesamt 50 Unterrichtsstunden vermittelt, wie sie ältere Menschen im Alltag unterstützen können. Auch ein Erste-Hilfe-Kursus und ein 20-stündiges Praktikum in einer Einrichtung der Altenhilfe gehören zum Unterrichtspensum. Im Einsatz werden die Senioren beispielsweise auf Spaziergängen, zu Veranstaltungen, zum Arzt oder Einkaufen begleitet. Manche wünschen sich auch einfach nur jemanden zum Reden.

Die nächste Qualifizierungsmaßnahme zur ehrenamtlichen Seniorenbegleitung startet am 28. August um 18 Uhr bei der KVHS in Verden. Weitere Informationen zum Thema geben Notburga Pommeränke, Telefon: 0 42 31 / 1 53 71 und Daniela Benke, Telefon: 0 42 31 / 1 54 89 vom Senioren- und Pflegestützpunkt. Infos gibt es im Internet unter www.landkreis-verden.de/seniorenbegleitung.