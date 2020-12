Unterschrieben sind die Verträge zwischen Achim und Bremen für das gemeinsame Projekt Achim-West noch lange nicht. Zum Teil sind sie noch nicht mal endverhandelt, insbesondere stehen diese Gespräche noch für die Finanzierungsvereinbarung aus. Die Kreis-CDU hat in einer Anfrage an Landrat Peter Bohlmann unter anderem die Frage aufgeworfen, ob nicht auch der Landkreis Verden anstelle Bremens als Gesellschafter in die Projektgesellschaft einsteigen könne. Das sei aber „absolut gefährlich und kommunalaufsichtsrechtlich sehr bedenklich“, betont Bohlmann in seiner Antwort, jedoch wäre eine Beteiligung des Kreises als Dritter im Bunde neben Bremen und Achim möglich. Und das ist genau das, was die beiden letztgenannten Städte auch gerne hätten, wie Projektleiter Bernd Kettenburg, Achims Erster Stadtrat, sagt.

Bohlmanns Worten nach „kämen für den Landkreis im Falle einer Beteiligung an der Gesellschaft allenfalls verzinste Gesellschafterdarlehen und/oder ertragsabhängige Tilgungen in Betracht“. Beide Varianten wären der Achim-West-Entwicklungsgesellschaft willkommen, aber laut Kettenburg gab es mit dem Landkreis noch keine tiefgründigen Gespräche darüber. Gleichwohl werde der Gesellschaftervertrag zwischen Achim und Bremen so gestaltet, dass weitere Gesellschafter beitreten können. Sowohl diese Vereinbarung als auch die Kooperationsvereinbarung seien soweit ausverhandelt, sagt Kettenburg, sie stehen als „zwei der drei Säulen“ fest.

Finanzierungsfrage weiter offen

Für die dritte Säule, die Finanzierungsfrage, wird der Mörtel noch angerührt, um im Bild zu bleiben. Dabei geht es zum einen um die Frage, wie die Finanzierungslücke von jeweils 24 Millionen Euro für die beiden Gesellschafter gefüllt werden kann, aber für Bremen auch darum, wie es von seinem Investment auf niedersächsischem Boden profitieren kann. Für Bohlmann gibt es da allerdings keine zwei Meinungen, wie er der CDU geantwortet hat: „Keinen Zweifel darf es daran geben, dass nach der Fertigstellung der Anlagen auf niedersächsischer Seite diese sich im Besitz der Stadt Achim befinden müssen, sie jene finanziert hat und deshalb auch alleiniger Profiteur bei den Realsteuern sein muss“.

So wie Kettenburg derweil die Lage einschätzt, könne die dritte Säule in diesem zur Neige gehenden Jahr nicht mehr in die Höhe gemauert werden, ohnehin müssen sämtliche Entwürfe der Vereinbarungen dann noch in Achim und Bremen den politischen Gremien zur Entscheidung vorgelegt werden – das soll dann im Paket geschehen.

Bis dahin dürfte auch feststehen, ob und wie sich der Kreis Verden außer den bisher zugesagten 1,8 Millionen Euro für den kommunalen Autobahnanschluss an dem Projekt beteiligt, mit dem – Bohlmann betont es in seiner Antwort an den CDU-Kreisvorsitzenden Wilhelm Hogrefe extra – Achim-Uphusen und Bremen vom Verkehr entlastet werden sollen. Laut dem jüngsten Gutachten würden der Landkreis Verden und seine Gemeinden an dem 90 Hektar großen Gewerbegebiet, das die Infrastrukturbauten finanzieren soll, mit 30 bis 56 Millionen Euro bis zum Jahr 2040 profitieren können. „Die Prognosen werden als fundiert und realistisch eingestuft“, betont Bohlmann, der aber anmerkt, dass es angesichts der langen Zeitspanne noch unplanbare Veränderungen wie Krisen geben kann.

Bremens Beitrag nicht gedeckelt

Wie Landrat Peter Bohlmann außerdem in seiner Antwort erläutert, seien Achim und der Landkreis bereits bei Land und Bund vorstellig geworden, wo weitere Zuschüsse vorerst nicht zu holen waren. Aber: „Bremen hat sich mit einer Beteiligung von bis zu 25 Millionen Euro für das Vorhaben ausgesprochen, diesen Betrag aber in den weiteren Verhandlungen nicht als nach oben gedeckelt erklärt“. Außerdem hätte Bremen akzeptiert, dass Achim nur Nettosteuerbeträge abgeben könne, da auf alle Steuereinnahmen der Stadt Achim vorher die Kreisumlage erhoben wird.