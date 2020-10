61 neue Corona-Fälle gab es im Landkreis in einer Woche. (Oliver Berg/dpa)

Es war kein gutes Wochenende in Sachen Corona im Landkreis Verden. Das hiesige Gesundheitsamt verzeichnete von Freitagnachmittag bis Montagmittag 27 neue Coronavirus-Infektionen im Landkreis. Das sind insgesamt 61 Positivfälle in den vergangenen sieben Tagen. Damit überschreitet der Landkreis mit einem Wert von 44,5 die Schwelle von 35 Fällen pro 100 000 Einwohner innerhalb einer Woche. Diese sogenannte 7-Tages-Inzidenz hatte Freitagmittag noch bei 27,7 gelegen.

„Die vielen neuen Infektionen lassen sich nicht auf besondere Ereignisse zurückführen wie beispielsweise größere Feiern oder andere Veranstaltungen. Das Virus geht in die Fläche“, sagt Landrat Peter Bohlmann. Das sei sehr beunruhigend und erschwere die Nachverfolgung der Infektionsketten. Habe sich das Infektionsgeschehen vor wenigen Wochen noch örtlich eingrenzen lassen, gebe es jetzt verschiedene Infektionsquellen und eine flächendeckende Betroffenheit aller Städte und Gemeinden im Kreisgebiet. Ohne Disziplin und Eigenverantwortung werde die zweite Welle nicht aufzuhalten sein, ist Bohlmann überzeugt.

Der Corona-Ausbruch mit neun Infektionen in einer Außenwohngruppe der Stiftung Waldheim am vergangenen Freitag (wir berichteten), zog bislang zwei weitere Positivtestungen bei Mitarbeitern nach sich, die in einer weiteren Außenwohnanlage beschäftigt sind. Die betroffenen Wohngruppen und weitere Kontaktpersonen wurden am Montag vom Gesundheitsamt abgestrichen.

Vorerst keine Einschränkungen

Hinsichtlich des Überschreitens der Inzidenz von 35 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in einer Woche wird der Landkreis nach eigenen Angaben derzeit noch keine weiteren einschränkenden Maßnahmen ergreifen. „Wir warten ab, ob die jüngst vom Land angekündigten strengeren Regeln und Auflagen beispielsweise für Feiern und Treffen im öffentlichen und privaten Raum als Landes-Verordnung erlassen werden. Ansonsten werden wir bei Bedarf geeignete Maßnahmen vor Ort in Form einer Allgemeinverfügung festsetzen“, kündigt Bohlmann an. Sollte auch die Inzidenz von 50 überschritten werden, werde es eine Verfügung des Landkreises geben, die unter anderem Zusammenkünfte von Gruppen im privaten Raum personenmäßig deutlich begrenze, erläutert Bohlmann.

Insgesamt sind im Landkreis Verden mit Stand Montagmittag, 13 Uhr, 467 Personen nachweislich positiv auf das Coronavirus getestet. Bei den Neuerkrankten handelt es sich um zehn Frauen und 17 Männer, 14 Personen leben im Nordkreis, zu dem die Städte und Gemeinden Achim, Ottersberg, Oyten und Thedinghausen gerechnet werden, 13 leben im Südkreis, zu dem die Stadt Verden sowie die Gemeinden Dörverden, Kirchlinteln und Langwedel zählen. Von den 467 infizierten Personen sind inzwischen 388 (plus drei zum vorherigen Freitag) aus der häuslichen Quarantäne als genesen entlassen. Es befinden sich derzeit fünf Personen in stationärer Behandlung im Krankenhaus. Bislang sind im Landkreis Verden acht Menschen an dem Coronavirus gestorben.