Laut IServ-Gründer und Geschäftsführer Jörg Ludwig sind die Vorwürfe von Cornelia Schneider-Pungs und der Gruppe SPD/Mindermann gegen seine Schulplattform nicht haltbar. (Hauke-Christian Dittrich/dpA)

Achim. Noch bevor der Vorstand der Achimer SPD Cornelia Schneider-Pungs öffentlich zur designierten Bürgermeisterkandidatin erklärt hatte (wir berichteten), hatte sie sich in der Schulausschusssitzung über ihren Antrag geäußert, den sie im Namen der Gruppe SPD/Mindermann gestellt hatte. Darin hatte sie die Verwaltung aufgefordert, in Sachen Digitalisierung und Homeschooling zu prüfen, ob es nicht sinnvoller sei, stärker auf webbasierte Lösungen zu setzen, anstatt auf eine lokale Serverinfrastruktur. Kritik übte sie gleichermaßen an der bisher in Achim genutzten Schulplattform IServ des gleichnamigen Braunschweiger Unternehmens. Dieser Plattform warf sie vor, dass sie sehr anfällig für Hackerangriffe sei und die Server alle drei bis fünf Jahre kostenintensiv erneuert werden müssten.

Das wollte die IServ GmbH, die unsere Online-Berichterstattung über jene Ausschusssitzung und die Aussagen von Schneider-Pungs verfolgt hatte, so nicht auf sich sitzen lassen. „Seit unserer Gründung vor 20 Jahren ist es an Tausenden von uns in Deutschland betreuten Schulen nie zu einem unbefugten Zugriff auf Daten durch Hacker gekommen“, erklärte Gründer und Geschäftsführer Jörg Ludwig nun. Und er betonte: “Die Argumentation, dass lokale Serverinfrastrukturen kostenintensiver als Cloud-Services sind, ist nicht zutreffend und missachtet die Bedarfe der jeweiligen Schule.“

„Nicht haltbare Behauptungen“

Die Behauptung von Cornelia Schneider-Pungs und somit auch der Gruppe SPD/Mindermann, IServ sei „sehr anfällig für Hackerangriffe“, sei deshalb nicht haltbar. Und „findige Schüler, die ihr Glück erfolglos mit einer Cyberattacke versucht haben, laden wir immer wieder gerne zu einem Praktikum zu uns nach Braunschweig ein“, lässt IServ wissen. Das Unternehmen bietet lokale Lösungen mit Funktionen wie Netzwerkverwaltung und Gerätesteuerung an und obendrein bei Bedarf auch die von Schneider-Pungs geforderten cloud- oder webbasierten Lösungen. Auch ihre ebenfalls im Antrag der Gruppe aufgeführte Behauptung hinsichtlich der Neuanschaffungen sei so nicht haltbar. Denn: Beim Betrieb jeglicher Software, egal ob vor Ort in der Schule oder in einem Rechenzentrum (Cloud) werde Hardware benötigt. Darum seien die Kosten für Server in Cloud-Services jedes Mal im Preismodell inkludiert. „Die anfallenden Kosten und die Entscheidung, wer oder was günstiger ist, ist immer abhängig vom jeweiligen Preismodell und dem damit einhergehenden Leistungsumfang“, sagt IServ.

Angestellt bei der Konkurrenz

Geschmäckle hat aus Sicht von IServ möglicherweise auch die Tatsache, dass Cornelia Schneider-Pungs seit 2018 für den IServ-Konkurrenten Microsoft, der die von ihr favorisierten webbasierten Lösungen für Schulen anbietet, deutschlandweit den Geschäftsbereich Schulen leitet. Auf Nachfrage sagte die 40-Jährige, dass ihre Äußerungen nichts mit ihrem Job bei Microsoft zu tun hätten. „Natürlich freut sich IServ nicht über meine Aussagen“, sagte die Achimer Lokalpolitikerin, aber lokale Server seien nun mal keine „zukunftsweisende Lösung“. Außerdem verstehe sie, dass das Braunschweiger Unternehmen über Hacker-Angriffe nicht sprechen wolle, es habe sie aber definitiv gegeben. Und davon habe sie schon vor ihrer Zeit bei Microsoft erfahren. In dieser Zeit war Schneider-Pungs, wie berichtet, Referentin für Sprachbildung und später auch Digitale Bildung im Niedersächsischen Kultusministerium, wo sie ab 2017 persönliche Referentin des Kultusministers Grant Hendrik Tonne war und „interessante Einblicke in Schulen, Kitas und Bildungsprojekte in ganz Niedersachsen bekommen“ habe.