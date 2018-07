Aktuell laufen noch die Proben bei den Plattschnackers, bevor es am 21. Juli dann erstmals ernst wird. (Björn Hake)

Langwedel-Holtebüttel. Stammbesuchern der Freilichtbühne Holtebüttel wird es sofort auffallen: Das Fachwerk an den Gebäuden des Bühnenbildes fehlt. Stattdessen sehen die Wände weiß verputzt aus. "Wir haben beide Häuser verkleidet", erzählt Regisseurin Marita Coels. Mit dem Bühnenbild habe man in diesem Jahr viel Arbeit gehabt. Doch die Änderungen waren nötig. Schließlich passt Fachwerk nicht zum Ort des Geschehens der Theaterhandlung. Denn diese spielt dieses Mal in Italien. "Keen Amore am Lago Maggiore" heißt das Stück, das die Holtebüttler Plattschnackers erstmals am Sonnabend, 21. Juli, auf der Freilichtbühne präsentieren.

Seit Mitte April laufen die Proben – dank der bereits frühen hochsommerlichen Bedingungen wurden diese früher als sonst nach draußen verlegt. Zehn Spieler stehen dieses Mal auf der Bühne, die Hälfte von ihnen trägt den Nachnamen Grimm: Ursel Haase, Clemens Grimm, Anja Jacobs, Angelika Bresagk, Sylvia Grimm, Jörg Grimm, Heiner Lindhorst, Jürgen Reimers, Vineta Grimm und Andreas Grimm. "Mit der Anzahl kann man gut arbeiten", befindet Coels, die, anders als es bei vielen anderen Laienspielbühnen üblich ist, erst das Stück auswähle und dann nach Spielern frage. Es sei erfolgversprechender, Mitglieder zum Mitspielen zu begeistern, wenn diese wissen, was auf dem Programm steht.

Ein passendes Stück zu finden, das wird für Coels derweil immer schwieriger. Sobald für eines die Proben begonnen haben, beginne sie schon wieder, nach dem Nächsten zu schauen. "So viele Freilichtbühnenstücke gibt es einfach nicht – besonders fürs Plattdeutsche", erklärt die Regisseurin. Und über die Jahre wurde natürlich auch schon einiges abgegrast. Der Verein Holtebütteler Plattsnackers feiert in diesem Jahr immerhin schon sein 60-jähriges Bestehen. Die erste Aufführung auf der Freilichtbühne fand 1965 statt. Aktuell hat der Verein rund 100 Mitglieder. Und so komme es aufgrund des inzwischen fehlenden Angebotes vor, dass ein hochdeutsches Stück ausgewählt und von der Gruppe gemeinsam ins Plattdeutsche übersetzt wird. So auch beim aktuellen: "Keen Amore am Lago Maggiore" heißt eigentlich "Nix Amore am Lago Maggiore".

Die Handlung dreht sich um die beiden Freundinnen Bärbel und Hilde, die im Urlaub mal so richtig einen drauf machen wollen. "Für ihre Eskapaden haben sie sich das kleine Familienhotel ,Amore mio' auserkoren, das von der geschäftstüchtigen Teresa und ihrem gut aussehenden Sohn Angelo betrieben wird, der sich seiner Wirkung auf die Damen sehr wohl bewusst ist", kündigen die Plattsnackers an. Da aber Hilde aus Versehen im Zug den falschen Koffer mitgenommen hat, verläuft der Urlaub der beiden Freundinnen tatsächlich sehr turbulent, aber ganz anders, als sie sich haben träumen lassen.

"Keen Amore am Lago Maggiore" wird insgesamt zehnmal aufgeführt: Auf die Premiere am 21. Juli folgen der 22., 25., 28. und 29. Juli sowie der 1., 3., 4. und 5. August. Beginn ist bei diesen Terminen stets um 20 Uhr. Eine Nachmittagsvorstellung ist für den 27. Juli geplant. Diese beginnt bereits um 16.30 Uhr. Karten kosten für Erwachsene acht und für Kinder drei Euro. Gruppenermäßigungen sind laut der Plattsnackers möglich.

Neben den Theaterabenden lädt die Schauspielgruppe für den 22. Juli ab 10 Uhr auch wieder zum plattdeutschen Gottesdienst "de Sömmerkarken" auf die Freilichtbühne ein. Weitere Informationen gibt es ab sofort immer sonnabends von 9 bis 12 Uhr und an den Spieltagen zwischen 17 und 18.30 Uhr unter der Telefonnummer 01 77 / 1 94 12 10.