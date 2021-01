Gleich mehrfach musste der Mann in die Zelle gebracht werden (Symbolbild). (Björn Hake)

Den Jahreswechsel verbrachte ein 39-jähriger Mann aus Langwedel in der Verdener Polizeizelle. Bereits in der Nacht zu Silvester geriet der Mann laut Polizei mit einer Frau in Streit. Da er die Wohnung der Frau nicht verlassen wollte, wurde die Polizei um Hilfe gebeten. Einen ausgesprochenen Platzverweis der Beamten kam der alkoholisierte Mann nicht nach, weshalb er in die Gewahrsamszelle gebracht wurde.

Rückkehr in die Zelle

Am Silvestermorgen wurde der Mann aus der Zelle entlassen, um nur etwa zwei Stunden später wieder dort zu landen. Er hatte sich nach der Entlassung wieder auf den Weg zu der Frau gemacht. Da er sich auch im Laufe des Tages nicht beruhigen konnte, erlies eine Richterin die Anordnung, ihn bis zum Neujahrsmorgen in der Zelle zu belassen.

Wieder bei der Frau

Ausgeschlafen konnte er die Zelle am Neujahrsmorgen verlassen. Jedoch kehrte er nach knapp vier Stunden ein drittes Mal in die Zelle zurück. Stark alkoholisiert schlug er zuvor nämlich wieder bei der Frau in Langwedel auf. „Beleidigungen und eine Sachbeschädigung hat der Mann nun zusätzlich auf der Habenseite“, heißt es von der Polizei, die nun weitere Maßnahmen gegen ihn prüft.