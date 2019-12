Butch Williams ist im Blues genauso zuhause wie im Soul. (H.-J.MAQUET)

Alle Jahre wieder... kommt nicht nur das Christuskind nach Achim, sondern auch das Grand Jam Blues & American Roots Festival, das durchaus als verspätete Bescherung am Sonnabend, 28. Dezember, für alle echten Singer/Songwriter und Blues- sowie Soul-Fans verstanden werden darf. Im Kasch an der Bergstraße wird dann nämlich einmal mehr nach allen Regeln der Kunst gejammt. Das „Haste Töne“-Team und Mitorganisator Oliver „Olli Gee“ Geselbracht haben laut Ankündigung für dieses Konzert Musiker gewinnen können, die nicht nur mit grandioser Stimme oder mit exzellenten instrumentellen Fähigkeiten ein Publikum begeistern können, denn: „Sie sind auch echte Entertainer“.

Das Line Up für dieses Jahr besteht aus Butch Williams, Robert Carl Blank, Tommy Schneller, Olli Gee, Oliver Spanuth, Nico Dreier und Jens Filser. Butch Williams sei nicht nur ein Sänger mit absolut fesselnder Stimme, sondern auch in der Lage, sein Publikum innerhalb von Sekunden mit einer exzellenten Bühnenshow für sich einzunehmen. Als echte „Rampensau“ ist Butch Williams demnach im Blues genau so zuhause wie im Soul. Williams habe auch bei der TV-Castingshow „The Voice of Germany“ mitgemacht und bewiesen, „dass er das Talent der ganz Großen besitzt“. Der Sänger, Showman und Entertainer sorge mit seiner Stimme für den richtigen „Groove“. Das hätten auch die Söhne Mannheims bemerkt und ihn mit auf Tournee genommen. Darüber hinaus hat Williams mit Chaka Kahn, La Bouche, Jule Naigel und den No Angels zusammengearbeitet.

Den Singer/Songwriter-Part bei dem Konzert im Kasch übernimmt Robert Carl Blank. Er sei ein Weltenbummler, der sich seine Sporen als Straßenmusiker, in Clubs und Bars im In- und Ausland verdient hat. Er schreibt seine Titel selbst, hat aber beispielsweise auch für Edo Zankis Debüt-Album „Stick Together“ sechs Titel geschrieben und auch mit eingespielt. Nach eigener Darstellung habe er seine tiefen musikalischen Weichenstellungen in den USA erhalten. Nach einem Praktikum in Chicago begleitete er Alt-Bluesmeister Carl Weathersby sechs Wochen lang auf dessen Tour als Gitarrist. Weathersby in­spirierte Robert sofort, Robert Carl fand zudem viele weitere musikalische Einflussquellen, die eine ähnlich positive Grundstimmung nach außen tragen wie Keb Mo, B.B. King, Marc Cohn, Eva Cassidy oder Neil Finn (Crowded House).

Mit Stimme und Saxofon ist Tommy Schneller dabei. Auch er sei ein echter Entertainer. Zahlreiche Auszeichnungen unterstreichen den Erfolg von Tommy Schneller und seiner Band: 2010, 2012, 2014 sowie 2018 gab es den German Blues Award. Gekrönt wurde dies zusätzlich 2012 und 2016 mit dem Preis der deutschen Schallplattenkritik. Mitorganisator Olli Gee holt mal wieder den Bass aus dem Koffer und ergänzt die bunt gemischte Band.

An den Drums ist Oliver Spanuth zu hören. Auf seine Qualitäten als Schlagzeuger vertrauten bereits Größen wie Steve Baker, Stefan Gwildis, Big Daddy Wilson oder Dave Goodman. An den Tasten sitzt Nico Dreier. Er spielt auch bei Jimmie Reiter und Kay Strass mit, gilt laut Pressestimmen „als einer der talentiertesten Nachwuchspianisten“. Zu guter Letzt steht mit Jens Filser ein weiterer, hochkarätiger Gitarrist mit auf der Bühne. Er arbeitete bereits mit Künstlern wie Anne Haigis, Brenda Bykin, Supercharge und Birth Control zusammen. „Allein schon die Qualität dieser Gäste beim Konzert spricht für grandiosen Musikgenuss, gewürzt mit Showeinlagen der Extraklasse“, heißt es dazu aus dem Kasch.



Der Grand Jam beginnt am 28. Dezember um 20 Uhr, Einlass im Kasch ist ab 19.30 Uhr. Karten (ab 20 Euro) sind im Büro des Kasch sowie online unter www.kasch-achim.de erhältlich.