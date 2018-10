Das nächste große Sanierungsprojekt ist abgeschlossen: Robert Nannen (von links), Malte von Gierke und Karlhans Holzheuer vom Dorfverein freuen sich über die neue Verkleidung für den Turm der Etelser Windmühle. (Björn Hake)

Langwedel-Etelsen. Eigentlich sollten die Arbeiten schon vor einigen Jahren beginnen. Doch da die Zuständigkeiten beim Dorfverein Etelsen, Cluvenhagen, Hagen-Grinden noch unklar waren und erst ein Bauausschuss gegründet werden musste, verzögerte sich die notwendige Sanierung des Turms der Etelser Windmühle Jan Wind. Nun aber konnte das Projekt erfolgreich abgeschlossen werden. Seit rund drei Wochen erstrahlt die Fassade des 1871 erbauten Gallerieholländers wieder dank neuer Schindelverkleidung – sogar im Original-Farbton von früher. Am Freitagnachmittag wurde das Ende der Arbeiten, mit denen im Januar begonnen worden war, im Rahmen einer kleinen Feierstunde offiziell gewürdigt.

„Jetzt ist es endlich soweit und wir sind richtig stolz“, betonte Robert Nannen, Vorsitzender des Dorfvereins, welcher sich für den Erhalt der Mühle stark macht. 1993 hatten engagierte Bürger über einen extra gegründeten Förderverein das marode gewordene Bauwerk erworben und an den Dorfverein übergeben. Zu diesem Zeitpunkt befand sich das Kulturdenkmal in einem sehr schlechten Zustand. Es folgten seitdem einige kleinere und größere Sanierungen, um die Mühle wieder herzurichten und vor dem Verfall zu retten. Ermöglicht hatten dies stets neben den Eigenleistungen des Vereins Fördermittel, Spenden und Zuschüsse. Auch nur dank dieser Finanzspritzen ist es dem Verein nun möglich gewesen, den Turm neu zu verkleiden.

Vierfacher Zuschuss

Mit Kosten von 35 000 Euro war kalkuliert worden, die je zu einem Fünftel vom Flecken Langwedel, dem Landkreis Verden, den Stiftungen der Kreissparkasse und der Volksbank sowie dem Dorfverein beziehungsweise dessen Förderverein getragen wurden. Die Punktlandung wurde am Ende nur knapp verfehlt. Unterm Strich kostete die Turmsanierung 36 700 Euro. „Da mussten wir noch unsere Portokasse plündern“, erzählt Nannen, der seit einigen Jahren alle Interessierten durch das Bauwerk führt. Dazu zählen auch regelmäßig die Grundschulklassen aus Etelsen und Langwedel. Geöffnet hat der Gallerieholländer auch stets am Mühlentag, zudem wird vom Mühlenverein auf dem Gelände jedes Jahr ein Weinfest gefeiert. Außerdem haben sich schon zahlreiche Brautpaare im Inneren der Mühle das Ja-Wort gegeben, da dort auch Trauungen stattfinden.

Als „Glücksfall“ bezeichnete Bürgermeister Andreas Brandt das Engagement des Dorfvereins. Der Erhalt dieses „wichtigen historischen Gebäudes“ funktioniere nur dank des ehrenamtlichen Einsatzes, betonte er. Gerne habe sich die Gemeinde daher auch immer an größeren Sanierungsvorhaben mit Zuschüssen beteiligt. Dank der neuen Verkleidung werden die Unterhaltungskosten zukünftig geringer ausfallen, außerdem habe der Verein, was den Turm angehe, nun „40 Jahre Ruhe“, wie Nannen sagte. Zu tun gibt es an dem fast 150 Jahre alten Bauwerk aber auch in nächster Zeit noch genug.

Das Projekt für kommendes Jahr steht schon fest. Dann widmet sich der Dorfverein wieder dem Inneren des Gallerieholländers. Ober- und unterhalb der Galerie müssen die Etagen neu verputzt werden. „Fertig wird so ein altes Gebäude schließlich nie“, merkte Nannen an.