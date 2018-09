Tommy Schneller hat sich als Blues-Sänger und Saxofonist auch international einen Namen gemacht. Demnächst tritt er live im Quelkhorner Bergwerk auf. (Sascha Rheker)

Quelkhorn. Zwei Meister ihres Fachs erwartet das Team des Bergwerk am Sonnabend, 6. Oktober, in der Quelkhorner Musikkneipe zu einem gemeinsamen musikalischen Intermezzo. Da ist zum einen der international erfolgreiche Blues-Sänger und Saxofonist Tommy Schneller aus Osnabrück. Auf der anderen Seite der Bühne steht ein ganzes Ensemble, die professionelle Bigband „DiJaCo“ aus Dinklage, die im Zusammenspiel mit dem Solisten dessen Programm „Smiling for a reason“ spielen wird. Das Konzert im Bergwerk beginnt um 20 Uhr, der Eintritt kostet 15 Euro.

Der hiesige Musiker und Konzert-Mitorganisator Benny Grenz zeigt sich besonders von den musikalischen Fähigkeiten, aber auch der Aura von Tommy Schneller beeindruckt. „Er ist mit seiner einzigartigen und unverwechselbaren Stimme ein begnadeter Entertainer, der es versteht, sein Publikum mit einzubinden und zu unterhalten“, weiß der Pianist und Komponist aus Fischerhude über seinen Kollegen zu berichten und fügt hinzu: „Seine Wurzeln liegen im Blues, was unschwer mit jeder Note, die er spielt, zu hören ist.“ Seit der Veröffentlichung seiner ersten CD im Jahr 1997 folgten noch fünf weitere CDs, die durch zahlreiche Auszeichnungen in den vergangenen Jahren für Furore sorgten. In den Jahren 2010, 2012 sowie 2014 wurden die Arbeiten von Tommy Schneller mit dem German Blues Award ausgezeichnet. Gekrönt wurde dies zusätzlich 2012 mit dem Preis der deutschen Schallplattenkritik für das Album „Smiling for a reason“ und 2016 für das aktuelle Album „Backbeat“.

An seiner Seite weiß Tommy Schneller an diesem Abend in Quelkhorn ein professionelles Ensemble, das unter der musikalischen Leitung von Thomas Stank steht. Die Abkürzung "DiJaCo" steht derweil für die Dinklager Jazz Combination, die im Jahr 1988 von Lehrern der Musikschule Romberg in Dinklage als fünfköpfige Jazz-Combo gegründet worden war. "Damals ahnten sie nicht, dass bereits drei Jahre später daraus eine ausgewachsene Big Band entstehen würde", sagt Benny Grenz. Da der Name Dinklager Jazz Combination vielen aber zu lang erschien, war schon bald die Abkürzung „DiJaCo" geboren.

Die Formation tritt längst in der traditionellen Bigband-Besetzung mit fünf Saxofonen, vier Posaunen, vier Trompeten, Schlagzeug, Piano, Gitarre und Bass auf. Unterschiedliche hochkarätige Vocal-Solisten ergänzen den Klang der Band. Geleitet wird die Gruppe von Thomas Stanko, der als Arrangeur und Komponist das Repertoire der Band stetig erweitert und so ihren Sound ganz individuell beeinflusst. Als Höhepunkte ihrer gemeinsamen Arbeit sind sehr erfolgreiche Auftritte bei den Artland-Musiktagen sowie die Konzertreisen nach Berlin, Prag, Danzig, Budapest, Mainz, Trier und Stettin zu nennen.

Stilistisch umfasst das Programm der Dinklager Jazz Combination eine große Bandbreite. Stilecht dargebotene Klassiker der Bigband-Ära mit dem Sänger und Entertainer Captain Candy oder das Programm „Funky Fever“ mit Sängerin Bonita Niessen sowie Duke Ellingtons „Sacred Concert“ sind immer wieder Höhepunkte im Konzertkalender der Band. Ob zeitgenössische Arrangements des Modern Jazz oder Swing-Klassiker der guten alten Zeit – „DiJaCo“ bietet für alle Jazz-Liebhaber etwas.

In ihrem neuen Programm „Smiling for a reason“ widmet sich die Dinklager Bigband ganz der Musik von Tommy Schneller, der mit seiner eigenen Band selbst seit Jahren sehr erfolgreich unterwegs ist und von einer Auszeichnung zur nächsten gereicht wird. Blues, Rock, Swing und Funk finden sich in seinen Liedern wieder, die von Thomas Stanko für die Bigband arrangiert worden sind.