Das Achimer Rathaus war am 11. Mai wieder schrittweise für den Publikumsverkehr geöffnet worden. (Björn Hake)

Die Corona-Pandemie hat sich bisher nicht nur auf die städtischen Finanzen ausgewirkt (wir berichteten), sondern auch auf die Arbeit der Stadtverwaltung und ihrer Bediensteten inner- und außerhalb des Rathauses. Darauf nimmt nun der Halbjahresbericht der Stadt Achim Bezug, der der Öffentlichkeit und auch den Politikern im Ausschuss für Personal und Finanzen am Montag, 31. August, ab 17 Uhr im Rathaus vorgestellt wird.

Am 17. März wurde die Öffnung des Rathauses sowie aller städtischen Einrichtungen beschränkt, ab diesem Zeitpunkt kamen Bürger nur noch mit abgesprochenem Termin ins Rathaus. Nur einen Tag danach wurde die Aufgabenerledigung im Homeoffice ausgerufen. Aus dem Bereich der Kernverwaltung, also die Mitarbeiter im Rathaus, hatten laut Verwaltung 96 Beschäftigte die technische Möglichkeit, von zuhause aus mit dem eigenen PC oder per Laptop zu arbeiten. Zusätzlich gab es 66 Fernzugänge etwa für die Kitas, Feuerwehr, Schulen und das BÜZ. Insgesamt haben knapp 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – ein Zehntel der insgesamt bei der Stadt angestellten Menschen – ganz oder teilweise im Homoffice gearbeitet, lässt die Stadtverwaltung wissen. Und so wurden bis Anfang Juli 1023 Arbeitstage im Homeoffice geleistet. Die allgemeine Homeoffice-Phase sei Anfang Juni aufgehoben worden.

Nach der ersten Schließung des Rathauses wurde es ab dem 11. Mai schrittweise wieder geöffnet – dazu wurden die Zugangszeiten und -möglichkeiten beschränkt. Der Zutritt erfolgte nun nach Terminabsprache an einer Stelle und wurde von einer externen Sicherheitskraft geordnet. Am extra eingerichteten Empfangsbereich (besetzt mit den beiden Vollstreckungsbeamten bis zum Ende der Sommerferien) werden den Bürgern die entsprechenden Stellen zugewiesen. „Damit kann der Publikumsverkehr sehr gut gelenkt und organisiert werden“, bilanziert die Verwaltung.

In einigen Bereichen musste auf Schichtarbeit umgestellt werden, um die Aufrechterhaltung des Betriebes sicherzustellen – so wurde unter anderem im Bürgerbüro, in der Verwaltungsorganisation und EDV-Abteilung und auf der Kläranlage agiert. Im Bürgerbüro wurden die Mitarbeiter beispielsweise schichtweise im wöchentlichen Wechsel eingesetzt, um die Handlungsfähigkeit aufrechtzuerhalten. Für ihre Sicherheit wurden frühzeitig Plexiglastrennwände auf den Schalterplätzen aufgebaut und Desinfektionsspender installiert. Für eine optimale Bearbeitung der Besucher wurden zwei Publikumsschalter und ein Schalter für Not- und Eilfälle eingerichtet. Dabei wurden die Abstandsregelungen untereinander und für den Publikumsverkehr berücksichtigt. Der Wartebereich wurde von zehn möglichen Plätzen auf drei reduziert. Hygienemaßnahmen und Sicherheitsvorkehrungen seien in Absprache mit einer Fachfirma auch für alle anderen Beschäftigten getroffen worden.

Die Stadt Achim hatte den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im erforderlichen Umfang Sonderurlaub gewährt, wenn eine Kinderbetreuung (für Kinder unter 14 Jahren) aufgrund der geschlossenen Einrichtungen und fehlender anderer Betreuungsmöglichkeiten nicht möglich war oder sie zu einer Risikogruppe gehörten. Für die weitergezahlten Gehälter werde derzeit ein Antrag auf Erstattung beim Gesundheitsamt nach dem Infektionsschutzgesetz gestellt. Insgesamt 46 Beschäftigte waren entsprechend beurlaubt. Für 1524 Arbeitstage wurde eine Arbeitsbefreiung bis Anfang Juli gewährt. Die Auszubildenden wurden zum Gesundheitsschutz und aus Gründen der Fürsorgepflicht zeitweise von der Arbeit befreit. Aber trotz der widrigen Umstände hätten die Auszubildenden ihre Ausbildungen „mit sehr guten und guten Leistungen abgeschlossen“.

Dennoch hat sich die Corona-Pandemie auf den Arbeitsalltag und das Pensum der Verwaltungsleute ausgewirkt – auch wenn die Stadt Achim betont, dass es „insgesamt gelungen ist, die Handlungsfähigkeit jederzeit aufrecht zu erhalten“. Um dies zu gewährleisten, wurden unter anderem die Tätigkeiten im Vollstreckungsinnen- und außendienst für knapp drei Monate umfangreich eingestellt, ebenso die Mahn- und Abbuchungsläufe im sozialen Bereich. Veränderte Betreuungs- und Öffnungszeiten gab es in den Kitas und Schulen. Insbesondere die Mitarbeiter im Kita-Bereich (Verwaltung, Erzieher, Leitungen) seien aufgrund der sehr kurzfristig zu organisierenden Veränderungen stark belastet gewesen. Auch in anderen Bereichen – Stadtbücherei, Bürgerzentrum – wurden die öffentlichen Tätigkeiten zurückgefahren oder Arbeitsabläufe wurden verändert.