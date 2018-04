Bei der Arbeit mit Pferdehaar ist für Kim Brockob Fingerspitzengefühl gefragt. (Marvin Ibo Güngör)

Tierisch geht es bei Kim Brockob in den heimischen vier Wänden in Oyten zu. Vögel, Katzen und ein Hund leben dort gemeinsam mit der 41-Jährigen. Und auch für ihre Leidenschaft hat die Schmuckdesignerin stets Kontakt mit Tierhaut – allerdings von weniger lebendigen Lebewesen. Unter anderem Büffel-, Rinds- oder auch Schlangenleder sind das Grundmaterial für ihre selbst gefertigten Schmuckstücke wie Armbänder, Ringe und Gürtel. "Bei mir ist alles 100 Prozent echtes Leder", betont Brockob. Verziert werden die modischen Accessoires dann noch ganz unterschiedlich, sei es mit geschlagenen Mustern direkt aufs feuchte Leder, mit Nieten, selbst gemachten Buttons mit Fotos oder aus Glas und allen möglichen Symbolen. "Da lasse ich mir die künstlerische Freiheit", erklärt die Oytenerin.

Zumindest gilt das für ihre eigenen Entwürfe, die sie inzwischen auf zahlreichen Kunsthandwerkermärkten in der Region präsentiert. "Das sind praktisch aber alles nur Vorschläge", sagt Brockob. Denn der Kunde könne letztlich bestimmen, wie genau sein Schmuckstück aussieht. Arbeiten auf Wunsch seien also jederzeit möglich – so gut es denn eben geht. Denn bei Leder wisse man nie ganz genau, wie das Endergebnis nach dem Bearbeiten aussieht. Daher bleibe jedes Stück, auch wenn sie natürlich versuche, so gut es geht den Ton der Bestellung zu treffen, ein Unikat.

Die Arbeiten daran sind zumeist sehr zeitaufwendig. "Für ein Armband brauche ich schon mal drei bis vier Tage", erklärt die 41-Jährige. Einerseits liege das an den Wartezeiten, bis das Leder weiter bearbeitet werden kann, andererseits aber auch daran, dass Brockob das Schmuckdesignen nur als Hobby und Nebentätigkeit betreibe. Als Verkäuferin arbeite sie Vollzeit, doch ihre Freizeit nutze sie größtenteils für ihre Leidenschaft. "Ich mache das auch, um vom Alltag runterzukommen", erklärt Brockob, die vor einigen Jahren damit begann, zunächst nur für sich selbst Schmuckstücke zu kreieren. Dann hätten sie auch Bekannte haben wollen und die Nachfrage sei so stark angestiegen, dass sie beschloss, das Ganze auf etwas breitere Beine zu stellen. Vor rund dreieinhalb Jahren hat sie es als Kleingewerbe angemeldet. "Ich habe mich sehr schnell weiterentwickelt", befindet Brockob, die sehr viel Wert auf die Qualität der Materialien lege, selbst.

Verzichten könne sie auf diese Arbeit inzwischen gar nicht mehr: "Ich bin kreativ und muss es einfach ausleben." Und so ist sie auch immer offen für neue Experimente. Auf Wunsch einer Kundin versuchte sie sich etwa daran, aus geflochtenem Pferdehaar Armbänder zu erstellen. Mit Erfolg. Inzwischen habe sie bereits zahlreiche Stücke aus Rosshaar kreiert. "Das gibt es nicht allzu oft", sagt Brockob. In der Regel sei es so, dass die Kunden das Haar von ihren eigenen Pferden verwendet haben wollen.

Das Hauptmaterial bei ihrer Arbeit bleibe aber Leder. "Bei mir wird fast nichts weggeschmisssen. Wenn man schon Tiere schlachtet, dann sollte man auch alles verwenden", will die Tierfreundin einen bewussten Umgang mit dem Stoff betont haben. Als nächstes Projekt wolle sich die 41-Jährige einmal an der Herstellung von Schlüsselanhängern versuchen. Auch Portemonnaies seien denkbar. Hundehalsbänder hingegen zählen seit Kurzem zur Produktpalette. So haben auch lebende Tiere wiederum etwas von der Arbeit der Oytenerin.



Weitere Infos sowie Kontaktmöglichkeit im Internet unter www.brockobdesign.de.