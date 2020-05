Mit viel Leidenschaft kümmert sich die Oytener Tierfreundin um vier Ziegen und viele weitere Schützlinge. (Björn Hake)

Hannes vernimmt das Rascheln sofort und läuft dem bekannten Geräusch schnatternd hinterher. Dabei ist das Futter gar nicht für ihn bestimmt, sondern für die vier Ziegen, mit denen er sich sein Revier teiltt. Ohnehin ist die Leibspeise der fidelen Laufente eigentlich die Nacktschnecke, wie Ivonne Sommer verrät. Bei ihr haben Hannes und rund 30 andere Tiere ein neues Zuhause gefunden. Denn sie ist die Gründerin des Vereins Arche Oyten, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, Tiere in Not zu versorgen und aufzunehmen.

Ihre Liebe für Tiere entdeckte Sommer früh. „Alles begann eigentlich in meiner Kindheit“, erinnert sie sich. „Ich bin mit Tieren groß geworden, habe Kühe gemolken und früh ein eigenes Pferd gehabt.“ Nach der Schulzeit habe es sie zu keinem gewöhnlichen Beruf gezogen - stattdessen interessierte sich die Oytenerin noch immer für Tiere. So wurde Sommer zur Pferdewirtin. Nach mehreren Bandscheibenvorfällen musste sie diesen Beruf jedoch aufgeben. Heute arbeitet Sommer im Einzelhandel, ihre Leidenschaft für Tiere gab sie jedoch nie auf.

Mit einem Meerschweinchen namens Erna begann die Geschichte der Arche Oyten im Jahr 2017. „Sie kam aus einer schlechten Haltung und war verwahrlost, sodass wir erst einmal mit ihr zum Tierarzt gingen“, erzählt Sommer. Seitdem hätten viele Tiere ihren Weg zur Arche und auf dem 2000 Quadratmeter großen Grundstück der Vereinsgründerin ein Zuhause gefunden. Heute zählen unter anderem vier Ziegen, drei Laufenten, zwei Gänse, sieben Hühner, Meerschweinchen, Katzen, Pferde und ein Igel zu ihren Schützlingen. Die meisten Tiere bleiben bei der Arche Oyten, andere werden wiederum an neue Besitzer vermittelt.

Erst im April dieses Jahres wurde die Arche offiziell ein Verein. „Da wir bekannter wurden und immer mehr Hilferufe kamen, entschlossen wir uns zu diesem Schritt“, berichtet Sommer. Heute gehörten acht Personen zu dem jungen Verein, darunter die Eltern der Gründerin und Freunde, die selbst mit Tieren zu tun hätten. Die monatlichen Kosten für die Tiere seien derweil sehr unterschiedlich und würden von 200 bis 1000 Euro reichen. „Man geht vor allem für die Tiere arbeiten“, verrät sie schmunzelnd. Unterstützung erhalte der Verein zum Beispiel von Firmen, dem örtlichen Rewe-Markt und Privatpersonen.

Neben Erfolgsgeschichten hat diese besondere Arbeit aber auch ihre Schattenseiten: „Besonders traurig ist es, wenn wir verwahrloste Tiere aufpäppeln und sie am Ende trotzdem sterben“, spricht die Tierfreundin aus Erfahrung. Die schönen Momente würden solche Rückschläge aber immer wieder aufwiegen. Die Tiere würden schließlich viel Dankbarkeit zurückgeben und bei persönlichen Problemen helfen. „Es ist einfach toll, den Tieren ein schönes Zuhause zu bieten." Spaß mache der Oytenerin an der Arbeit alles - sogar das Ausmisten, wie sie lachend zugibt.

Ihren Weg zur Arche finden die Tiere auf unterschiedliche Weise. „Zum Beispiel hat letzten Herbst eine Frau aus Oyten angerufen, weil ein kleiner Igel an der Hauptstraße lag“, berichtet Sommer. Der verwaiste Igel wurde auf den Namen Ingo getauft, mit Katzenfutter aufgepäppelt und soll in Zusammenarbeit mit der Wildtierpflegestelle Verden wieder ausgewildert werden. Aber nicht immer rufen wohlwollende Unbeteiligte an. Manchmal würden sich auch Tierbesitzer selbst bei dem Verein melden. Das geschehe oft, wenn nicht mehr die Zeit oder finanziellen Mittel für das Tier aufgebracht werden könnten.

Zu oft werde zum Beispiel die Haltung von Kleintieren unterschätzt. „Hasen und Meerschweinchen sind weder Spielzeuge noch Haustiere, sondern brauchen viel Platz und artgerechte Bedingungen“, stellt die erfahrene Tierbesitzerin klar. Ein Tier auszusetzen ist für sie niemals eine Lösung. „Wenn jemand merkt, er kann sich aus bestimmen Gründen nicht mehr um sein Tier kümmern, dann soll er sich bei uns melden“, appelliert sie. Zu erreichen ist die Arche Oyten unter der Telefonnummer 01 72/3 41 08 89. Solange die Tiere geimpft und kastriert seien, sei jeder bei der Arche herzlich willkommen. Denn egal, ob Küken, Maus oder Katze:„Jedes Tier ist gleich viel wert und hat ein Recht auf ein glückliches Leben“.