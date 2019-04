Am 26. Mai geben die Oytener Bürger ihre Stimmzettel bei der Bürgermeisterwahl ab (Symbolfoto). (DPA)

Nun ist es in trockenen Tüchern: Jens Marten tritt als Kandidat bei der Bürgermeisterwahl in Oyten am 26. Mai an und macht aus dem Bewerberfeld ein Quartett. Das hat er unserer Zeitung am Donnerstag mitgeteilt. Bereits vor Monaten hatte das AfD-Gemeinderatsmitglied seine Ambitionen diesbezüglich bekundet und ursprünglich vorgehabt, für die AfD zu kandidieren. Vom Vorstand des Kreisverbandes Verden/Osterholz erhielt er jedoch nicht die notwendige Unterstützung.

164 Unterschriften gesammelt

Und so machte sich der 50-Jährige daran, einen anderen Weg zu beschreiten, um für das Amt des Gemeindeoberhauptes kandidieren zu können: Er sammelte Unterschriften in der Bevölkerung. 155 mussten es mindestens sein, am Ende habe er eine Liste mit 164 gültigen Unterschriften im Rathaus abgegeben, wie Marten berichtete. Der Bezirksschornsteinfeger geht somit als freier Kandidat ins Rennen.

Damit dürfte das Bewerberfeld für die Bürgermeisterwahl in Oyten komplett sein. Neben Marten streben auch Björn Meyer (Grüne), Heiko Oetjen (SPD) und Sandra Röse (CDU) die Nachfolge von Amtsinhaber Manfred Cordes (SPD) an. Theoretisch können Wahlvorschläge aber noch bis Montag, 22. April, um 18 Uhr bei der Gemeindeverwaltung eingereicht werden. Tags darauf kommt dann der Gemeindewahlausschuss der Gemeinde Oyten um 18 Uhr im Sitzungsraum (Raum B2 im Bürgerzentrum des Rathauses) zusammen, um über die Zulassung der eingereichten Vorschläge zu befinden. Diese Sitzung ist öffentlich.

Gewählt wird am Sonntag, 25. Mai, parallel zur Europa- und Landratswahl. Von 8 bis 18 Uhr haben alle Bürger ab 16 Jahren – das sind in der Gemeinde Oyten rund 13 500 – die Möglichkeit, ihre Stimme abzugeben. Eine mögliche Stichwahl findet am Sonntag, 16. Juni, statt.