Laut Verwaltung ist der Schulbau zu 98 Prozent fertig. (Oberschule Langwedel)

Ein Wasserschaden sorgt für die nächste Verzögerung bei der Fertigstellung des Oberschulneubaus in Langwedel. Wie Rolf Korb von der Gemeindeverwaltung erklärt, sei über einen Zeitraum von mindestens zwei Wochen Wasser tröpfchenweise über eine defekte Leitung in den Boden und in die Innenwände gelaufen. Entdeckt worden war der Schaden eher zufällig durch einen Hausmeister bei einem Routinerundgang Anfang Januar. „Betroffen sind in unterschiedlichem Ausmaß bis zu acht Räume inklusive des Flurs im Erdgeschoss“, sagt Korb. Derzeit laufe die Trocknung der Räume, welche nötig ist, bevor sich an die eigentliche Schadensregulierung gemacht werden kann. Vier bis sechs Wochen sind für die Trocknung kalkuliert. Danach müssen etwa der Fußbodenoberbelag und die Wände auf einer Höhe bis zu einem Meter erneuert werden.

Immerhin entstehen dem Flecken Langwedel keine weiteren Kosten. Laut Korb handelt es sich um einen „Versicherungsschaden“. Die Kostenübernahme sei bereits geklärt. Anders verhält es sich da mit den Mehrkosten für das Estrichproblem, welches 2018 für die bisher größte zeitliche Verzögerung des Projekts gesorgt hatte. Wie berichtet, hatte die beauftragte Firma fehlerhaftes und nicht abgesprochenes Material verarbeitet, durch das der Estrich nicht trocknete.

Klage ist in Vorbereitung

Inzwischen steht auch eine Schadenshöhe fest, die dadurch entstanden ist. Auf „mehr als 800 000 Euro“ beziffert sie Korb. Bisher musste der Flecken dieses Geld aufbringen, aber natürlich werde man den Schaden gegenüber der Baufirma geltend machen. „Die Klage ist in Vorbereitung“, lässt Korb wissen, der aber auch betont haben möchte, dass man insgesamt mit Ausnahme von zwei, drei Firmen mit allen anderen rund 30 beteiligten Unternehmen sowie den Architekten und dem Planungsbüro „sehr zufrieden“ sei.

Den Bau bezeichnet Korb als zu „98 Prozent fertig“. Umso ärgerlicher, dass es nun in dieser Endphase des Projekts einen Wasserschaden gegeben habe, „wie er in jeder Wohnung passieren kann“. Wäre dieser nicht dazwischen gekommen, so hätte der Umzug vom alten ins neue Langwedeler Schulgebäude im März erfolgen können. Mit Prognosen ist Korb nach all den Verzögerungen inzwischen verständlicherweise vorsichtig geworden. Doch wenn nun alles planmäßig verlaufe, könne im Laufe des Mais die neue Oberschule bezogen werden.