Die Gemeinschaftsbereiche sind bereits wohnlich mit schicken Möbeln gestaltet, die Küchen mit allen Gerätschaften und Geschirr ausgestattet, an den Wänden hängen großformatige farbenfrohe Bilder und das W-Lan ist auch eingerichtet – im Normalfall würde also nichts dagegen sprechen, dass die Bewohner ihr neues von der Stiftung Waldheim errichtetes Zuhause im Herzen Langwedels beziehen. Aber normal ist in Zeiten der Corona-Pandemie nun einmal wenig. Und die durch das Virus derzeit geltenden Auflagen lassen es bisher schlicht nicht zu, dass die 28 Menschen mit Behinderung in die gemeinsame Wohnstätte ziehen.

Daher kommen die 15 bis 18 Quadratmeter großen Einzelzimmer im Vergleich zu den sonstigen Bereichen in dem zweigeschossigen Haus bisher größtenteils noch ziemlich kahl daher. Das wird sich aber ändern, je näher der Einzug dann rückt. „Die Wandfarbe und die Einrichtung können sich die Bewohner selbst aussuchen“, erklärt Wohnstättenleiterin Tanja Zerbst. Immer zwei Einzelzimmerbewohner teilen sich ein Bad. Insgesamt gibt es in dem Gebäude vier Wohngemeinschaften für jeweils sechs Personen und zwei Appartements, in denen jeweils zu zweit gewohnt wird. Jede Wohngemeinschaft verfügt über einen offenen Küchen- und Essbereich mit Übergang zum Wohnbereich – die tagsüber durch große Fensterfronten in helles Licht getaucht sind.

Ziel der Wohnstätte sei es laut Katharina Englisch von der Stiftung Waldheim, „größtmögliche Selbstständigkeit für die Bewohner zu schaffen und zu dieser anzuregen“. Daher gibt es zum Beispiel auch Hauswirtschaftsräume, die etwa zum Wäschewaschen genutzt werden sollen. Bei der Belegung der Plätze habe man sich bewusst für eine bunte Mischung entschieden. So leben Männer und Frauen, grob von 20 bis 60 Jahren und mit hohem und geringem Hilfebedarf künftig gemeinsam unter einem Dach. Das ermöglicht es, dass sich die Bewohner gut gegenseitig unterstützen können. „Eine starke gemeinschaftliche Struktur also“, sagt Englisch. Aber ohne geschulte Betreuungskräfte vor Ort geht es natürlich nicht. Insgesamt wird es für die Wohnstätte sechs bis sieben Vollzeitstellen in der Betreuung geben, hinzu kommt für nachts eine Schlafbereitschaft, erklärt Carl-Georg Issing, Vorstandsmitglied der Waldheim-Gruppe.

Identische Einrichtung in Thedinghausen

Rund 3,2, Millionen Euro hat die Waldheim-Gruppe für die neue Wohnstätte in die Hand genommen. Schon 2017 war eine quasi identische Einrichtung in Thedinghausen eingeweiht worden. Der Grundgedanke hinter den Neubauten ist, „dass wir im Stammhaus in Cluvenhagen Wohnplätze reduzieren wollen“, sagt Issing. Dort gibt es immer noch Doppelzimmer, und „das ist nicht zeitgemäß“. Insgesamt stellt die Waldheim-Gruppe 350 Wohnplätze (davon 21 für Kinder), hinzu kommen 140 Plätze im ambulanten betreuten Wohnen.

Grundsätzlich sei es natürlich auch ein Ziel, dass die Personen in den Wohnstätten eines Tages vielleicht so selbstständig sind, dass sie ins ambulant betreute Wohnen wechseln können, lässt Issing wissen. Daher habe man sich sowohl in Thedinghausen, wie nun auch in Langwedel für einen Standort mitten im Zentrum entschieden, sodass die Bewohner Supermärkte, den Bahnhof oder Ärzte fußläufig erreichen können.

Die Belegung der vier neuen Wohngemeinschaften in Langwedel sei im Übrigen „im Abstimmungsprozess mit Angehörigen und Betreuern“ erfolgt, erläutert Issing. „Manche Bewohner haben sich auch Zusammenstellungen gewünscht“, fügt Zerbst an, die wie ihre künftigen Kollegen in der Einrichtung schon „Feuer und Flamme“ sei, dass es endlich losgeht. Wann es soweit ist, ist natürlich aufgrund der aktuellen Lage weiterhin schwierig einzuschätzen. Doch Issing hofft, dass Ende August oder im September die neuen Räume dann auch mit Leben gefüllt werden können.