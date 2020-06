Die Planung der neuen Ortsmitte Oyten steht am Mittwoch wieder mal im Mittelpunkt, wenn es um die Vertragsgestaltung geht. (art-bau novus GmbH)

Die Gemeinde Oyten treibt die Planungen für das Projekt "Neue Ortsmitte" trotz teils heftiger Kritik von zahlreichen Bürgern energisch voran. Nach der zum Ärger der Bürgerinitiative im März erfolgten Fällung von zwölf Bäumen in dem Gebiet zwischen Hauptstraße und Jahnstraße (wir berichteten) stehen in der öffentlichen Sitzung des Ausschusses für Umwelt & Gemeindeentwicklung (Auge), der am Mittwoch, 17. Juni, ab 19.30 Uhr in der Sporthalle des Schulzentrums an der Pestalozzistraße tagt, derweil vertragliche und rechtliche Angelegenheiten auf der Themenliste des von Bodo Becker (CDU) geführten Fachgremiums.

Denn um die Umsetzung der fortgeschriebenen Ergebnisse des städtebaulichen Wettbewerbs, die Interessen der Gemeinde Oyten sowie die Voraussetzungen des Städtebauförderprogramms „Stadtumbau West“, das sich zukünftig „Wachstum und nachhaltige Entwicklung – Lebenswerte Quartiere gestalten“ nennt, erfüllen zu können, sind über die künftige Bebauung und Nutzung der Neuen Ortsmitte in Oyten mit den Investoren mittlerweile städtebauliche Verträge ausgehandelt worden. Ziel der Verwaltung ist es nunmehr, die am Mittwoch öffentlich zu beratenden Vertragsinhalte mit politischem Willen billigen zu lassen.

Beratung zum Lidl-Markt

Zunächst geht es in den Beratungen um den vorliegenden Hauptvertrag mit der Investor-Gesellschaft Katenkamp & Fuhrmann. Darin soll die Bauausführung, Gestaltung und Nutzung des geplanten Lidl-Discountermarktes geregelt werden. Dieser soll bekanntlich vom Wehlacker ins Zentrum umsiedeln, was ebenfalls für Aufruhr in der Bevölkerung gesorgt hat. Entstehen soll in der Ortsmitte ein Lidl-Markt mit einer Verkaufsfläche von 1300 Quadratmetern und 100 Stellplätzen. In dem Vertrag werde derweil besonderes Augenmerk auf eine Sicherung der Bebauung gelegt, heißt es in der Sitzungsvorlage. Die umfassende Baupflicht des Investors soll demnach eine Brache oder einen Leerstand möglichst umfassend ausschließen. Die Baugestaltung soll neben den geltenden Normen des derzeit in Aufstellung befindlichen Bebauungsplans Nr. 99 „Neue Ortsmitte“ die Umsetzung des fortgeschriebenen Ergebnisses des städtebaulichen Wettbewerbes sichern. Die zwingend erforderliche Anbindung an das sogenannte Lindenquartier werde über ein Wegerecht zugunsten der Allgemeinheit gesichert, betont die Verwaltung.

Wegerecht ins Lindenquartier

Darauf aufbauend liegt ebenfalls eine Vereinbarung zwischen der Gemeinde, der Investorin sowie der Lidl Vertriebs GmbH & Co. KG vor. Zum einen wird die Einhaltung von Vorgaben der Raumordnung gesichert, zum anderen behält sich die Gemeinde einige Nutzungsrechte auf dem "in herausgehobener Lage befindlichen Grundstück" vor. Insbesondere die Anerkennung des Wegerechts ins Lindenquartier und die Nutzung des Lidl-Parkplatzes für Veranstaltungen der Gemeinde konnten für die Gemeinde Oyten gesichert werden. Im Gegenzug sollen der Lidl Vertriebs GmbH & Co. KG Rücktrittsrechte gewährt werden. Ein dritter Baustein soll ein weiterer städtebaulicher Vertrag zwischen der Gemeinde Oyten und der Gesellschaft art-bau novus GmbH sein, der die Errichtung von bedarfsgerechtem Wohnraum sichern soll. Auch hier wird mit Hilfe von Baupflichten und Mietbindungen gezielt die Errichtung von Mietwohnraum und sozial geförderten Wohnraum vereinbart.

Ist sich das Gremium am Ende der Sitzung einig, soll die Verwaltung schließlich damit beauftragt werden, den städtebaulichen Vertrag mit der Firma Katenkamp & Fuhrmann GmbH & Co. samt der Vereinbarung mit dem Investor und der Lidl Vertriebs GmbH & Co. KG sowie den städtebaulichen Vertrag mit der art-bau novus GmbH & Co. KG abzuschließen. Das letzte Wort hat der Verwaltungsausschuss, der in nicht öffentlicher Sitzung am 6. Juli über dieses Thema entscheidet.