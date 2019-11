Für Menschen ist es stinkender Müll, für Ratten eine gedeckte Speisetafel. Die Missachtung der Mülltrennung sorgt dafür, dass sich in gelben Säcken auch Speisereste finden. Auch Krähen zerpflücken den Müll, danach haben es die Ratten noch leichter. (Jonas Kako)

Bürgermeister Rainer Ditzfeld wählte blumige Worte für das, was sich derzeit im Achimer Norden abspielt: „Es geht um unsere kleinen vierbeinigen Freunde mit dem langen Schwanz. Jeder weiß, was gemeint ist.“ Damit war der humorvolle Teil der 30. Stadtteilkonferenz des Magdeburger Viertels aber auch erledigt, denn die Lage ist ernst. Das Viertel hat ein akutes Rattenproblem. Die Stadt will nun den Veterinärsdienst des Landkreises einschalten. Fallen und Gift sollen die rasche Vermehrung der Tiere verhindern.

Die Ursache für die Ausbreitung der Tiere ist schon lange bekannt. Bereits im Januar dieses Jahres hatten sich die Anwohner in einer hitzigen Stadtteilkonferenz über die wilde Müllentsorgung im Magdeburger Viertel beschwert (wir berichteten). Ratten waren damals noch das drohende Szenario, wenn es nicht gelingt, eine ordentliche Müllentsorgung zu organisieren. Insbesondere vor den Wohnblöcken an der Magdeburger Straße mit den Hausnummern 2,4 und 6; 5,7 und 9 sowie 8 war die Lage problematisch.

Situation nur zum Teil besser

„Die Mehrzahl der Eigentümer und Verwalter hat das inzwischen im Griff und kümmert sich um die Müllentsorgung“, beteuerte Dirk Ykser, Leiter des Bürgerzentrums Magdeburger Viertels (Büz). Es sei entscheidend, bei Bewohnern, Eigentümern und Hausverwaltern ein Gefühl der Verantwortlichkeit zu erreichen. Dies sei laut Ykser seit Januar in vielen Fällen gelungen.

Auch aus der Sicht von Mehmet Ates, Sozialarbeiter im Büz, sehe es in weiten Teilen des Viertels inzwischen sehr gut aus. Probleme bereiteten aber immer noch die Wohnblöcke mit den Nummern 5, 7 und 9. „Dort hat sich nicht so viel getan, wie wir uns das gewünscht hätten“, gab Ykser zu. Es gebe schlichtweg niemanden, der sich permanent um den Müll kümmern könne.

„Mich haben Beschwerden erreicht, dass Bewohner ihr Essen direkt aus dem Fenster entsorgen“, sagte Ditzfeld. Er verwies darauf, dass die Bekämpfung der Ratten nur gelinge, wenn sich das Verhalten der Mieter verändert und diese die Mülltrennung beachten. „Normalerweise gehen die Krähen nicht an die gelben Säcke. Wenn sie darin aber regelmäßig Essensreste finden, sieht das anders aus“, betonte der Bürgermeister. Das Fehlverhalten sei auch bei Kindern zu beobachten, wenn sie etwa ein unliebsames Pausenbrot einfach in den Büschen entsorgen. Dass etwa der städtische Bauhof regelmäßig den Müll entsorgt, ist für Ditzfeld keine Option. „Das würde ein Fass ohne Boden öffnen.“

Sozialarbeiter wollen Mieter besuchen

Die beiden Sozialarbeiter Mehmet Ates und Marianne Staudacher wollen nun noch einmal jeden Mieter einzeln besuchen. Sie wollen Überzeugungsarbeit leisten. Ein Anwohner bezweifelte aber, dass diese Besuche etwas bringen: „Danach machen die genauso weiter. Da muss man zehn mal hingehen, bis etwas passiert.“

Neben dem Fehlverhalten der Bewohner sprachen die Besucher des Büz auch über die Eigentümer und Verwalter. Wie schon im Januar, besuchte von denen niemand die Stadteilkonferenz. Sozialarbeiterin Staudacher schilderte, dass die Zustände in manchen Wohnungen desolat seien. Steckdosen ragten zum Beispiel gefährlich aus den Wänden. „Ich habe im Namen der Mieter schon unzählig viele Beschwerden geschrieben. Aber viele Vermieter kümmern sich nicht und wollen nur abkassieren“, sagte sie.

Für ihren Kollegen Ates ist ein Teil des Problems auch, dass die Eigentümer und Verwalter keinen ständigen Ansprechpartner für die Müllprobleme bestimmen. „Am besten wäre natürlich jemand mit einem Arbeitsvertrag, etwa auf 450-Euro-Basis“, glaubt Ates. Weil viele Mieter aber auf Sozialleistungen angewiesen seien, würden diese Kosten am Ende der Steuerzahler tragen.