Tom Kirk war mit seiner Gitarre schon einmal bei der Offenen Bühne im Kasch zu Gast. Im Augsut kehrt er nun zurück. (Karsten Klama)

Achim. Momentan befindet sich das Kasch noch in der Sommerpause. Die nächsten Veranstaltungen werfen aber schon ihre Schatten voraus. Denn Mitte August steht in der Kulturstätte ein Jubiläum an. Die Achimer Tanznacht feiert ihr 25-jähriges Bestehen. Im März 1993 ging die Partyreihe erstmals an den Start. Den Anfang macht nach der Sommerpause jedoch eine andere Partyreihe und das bereits am Sonnabend, 28. Juli. Für die „Generation 50plus“ gibt es dann unter dem Motto „Still Got The Rythm“ ein „maßgeschneidertes Partykonzept“, wie es vom Kasch heißt. Statt Cha-Cha-Cha und Foxtrott werden hier die Beatles, Rolling Stones und Pink Floyd zu hören sein. Die Party beginnt um 20.30 Uhr. Bis 21.30 Uhr kostet der Eintritt fünf Euro, danach zahlen die Besucher sieben Euro.

Am Sonnabend, 11. August, steht dann die große Geburtstagsparty auf dem Programm. Gemeinsam mit den Gästen feiern das Kasch und k-roof events als Veranstalter 25 Jahre Achimer Tanznacht. In dem vergangenen Vierteljahrhundert haben bereits über 125 Partys unter diesem Namen stattgefunden. Und es sollen noch viele weitere folgen. So werden auch an diesem Abend ab 22 Uhr in der Main-Area wieder aktuelle Charthits und Klassiker der vergangenen Jahrzehnte, in der Club-Area Metal und in der Rock-Area härtere gitarrenlastige Musik gespielt. Darüber hinaus gibt es jede Stunde eine „Fantastic Hour“, in der besondere Getränke-Specials angeboten werden. Alle Gäste, die bis zum Schluss bleiben, bekommen zudem noch ein Frühstück. Karten für die Tanznacht gibt es im Vorverkauf für acht Euro im Kasch. An der Abendkasse kostet der Eintritt dann zehn Euro.

Eine besondere musikalische Mischung bietet am Dienstag, 14. August, die Offene Bühne. Ein Singer-Songwriter, eine Sängerin mit Klavierbegleitung, ein Trio mit deutschen Rocksongs und eine Punkband werden an diesem Abend ab 19.30 Uhr das Publikum unterhalten. Tom Kirk etwa wird seine Lieder „mit nachdenklichen Texten voller Sprachwitz in selbstironischen, melancholischen und auch mal unsinnigen Versen auf der Gitarre begleiten“, heißt es in der Ankündigung. Kirk ist bei der Offenen Bühne kein Neuling. Ähnlich wie Howald & Thölen. Das Bremer Liedermacher-Duo spielt – wie auch schon bei seinem Auftritt 2016 – kraftvolle Musik mit mal kristischen, mal humorvollen Texten zu aktuellen Themen.

Altbekanntes aus Pop und Jazz steht indes bei Ute Barth-Hajen und ihrem Begleiter am Klavier, Stephan Orth, auf dem Programm. Etwas lauter wird es da vermutlich beim Auftritt der Bremer Punkband Party With Penguins. Die Musiker versprechen eine energetischen Liveshow und schaffen mit Elementen aus modernem Rock, Indie und Alternative eine explosive musikalische Mischung. Der Eintritt zur Offenen Bühne ist frei, der Hut geht rum.

Selber musikalisch aktiv werden können die Besucher am Dienstag, 21. August, beim mittlerweile vierten Schmetterabend. In lockerer Runde treffen sich hier Menschen jeden Alters und singen gemeinsam Hits von damals und heute. Dabei werden sie live von der Sängerin Janina Schwarz und Till Simon an der Gitarre unterstützt. Los geht es um 20 Uhr. Karten für den Schmetterabend gibt es im Vorverkauf für sieben Euro, an der Abendkasse dann für acht Euro. Gruppen ab sechs Personen zahlen auch an der Abendkasse sieben Euro.