Einen Grund zum Feiern gibt es am Sonntag, 8. März, im Gemeindezentrum Bassen. Denn dann begeht der Posaunenchor der St.-Petri-Kirchengemeinde im Rahmen eines Gottesdienstes mit Pastor Hans-Jürgen Strübing mit einem Auftritt sein Jubiläum zum 100-jährigen Bestehen. Ab 10 Uhr wird der Chor „zusammen mit der Kirchenmusikerin Ute Becker wieder einmal sein Können unter Beweis stellen“, heißt es in der Ankündigung.

Vor mehr als hundert Jahren beschloss der damalige Kirchenvorstand, dass die Gemeinde einen Posaunenchor haben solle. Und so gründeten nach Angaben der Kirchengemeinde im März 1920 unter tatkräftiger Mitwirkung von Pastor Möller und unter der musikalischen Leitung des Lehrers Johann Rosenbrock 13 Männer den Posaunenchor. Die Oytener Kirche stellte 5500 Reichsmark für die Anschaffung von Instrumenten zur Verfügung. Der erste öffentliche Auftritt erfolgte am Pfingstmorgen vor der Kirche. Dieses Konzert kam so gut an, dass die Mitgliederzahl schnell auf 28 anstieg. „Leider gibt es über die Folgezeit nur wenige Aufzeichnungen, lediglich aus Abrechnungen ist ersichtlich, dass zahlreiche Konzerte – auch außerhalb von Oyten – gegeben wurden“, lässt die Kirchengemeinde wissen.

Während des Zweiten Weltkrieges kamen die Aktivitäten des Chores zum Erliegen, da die Mitglieder zum Militärdienst eingezogen wurden. Aber schon bald nach dem Krieg konnte der Chor wieder mit Leben erfüllt werden. Das war laut Angaben der Oytener Kirchengemeinde insbesondere Hermann Cordes zu verdanken, der die musikalische Leitung von 1951 bis 1995 inne hatte. „Als Berufsmusiker hat er zudem viele Melodien so umgeschrieben, dass sie für einen Posaunenchor bespielbar wurden“, heißt es über das mehr als 40-jährige Wirken von Cordes als Leiter des Ensembles.

Mehr Auftritte als Übungsabende

Nach ein kurzen Zwischenlösung übernahm Heinz-Hermann Haase für fast 15 Jahre bis 2011 die musikalische Leitung. Der Chor hat über die Jahrzehnte bei unzähligen kirchlichen aber auch privaten Feierlichkeiten gespielt. „Wir haben Zeiten gehabt, da hatten wir mehr Auftritte als Übungsabende“, blickt Alfred Helmke, der derzeit den Vorsitz des Chores inne hat, zurück. Die Häufigkeit habe jedoch immer mehr abgenommen. „Wenn man uns bittet, spielen wir aber immer noch“, sagt Helmke, der dem Chor bereits seit 1969 angehört. Hauptsächlich bei Geburtstagsfeiern sei dies der Fall.

Die Kirchengemeinde betont, dass der Zusammenhalt im Chor sehr groß sei und viele Mitglieder für langjährige Zugehörigkeiten geehrt werden konnten. Allerdings nahm das Interesse am Posaunenspiel mit der Zeit ab, der Jugendposaunenchor musste wegen Nachwuchsmangel aufgelöst werden und auch der Posaunenchor selbst hat in den vergangenen Jahren ein Schrumpfen seiner Mitgliedszahlen erleben müssen.

Für die verbliebenen Mitglieder Anni und Gerd Derdau, Heinz-Hermann Haase, Joachim Stolz, Friedo Meyer und Alfred Helmke ist es fraglich, wie lange der Posaunenchor noch der Kirchengemeinde Oyten erhalten bleiben wird. Denn alle Mitglieder sind in „einem gesegneten Alter“, wie es Helmke nennt. Für Auftritte, wie nun am Sonntag, habe man das Glück, dass zwei weitere Musikerinnen aushelfen würden. Ansonsten proben die letzten Mitglieder des Oytener Posaunenchores immer mittwochs. „Solange es geht, versuchen wir auch weiter zu machen“, soll trotz des Nachwuchsmangels laut Helmke mit der Feier des 100-Jährigen noch nicht Schluss sein.