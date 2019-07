Max Jöhnk brachte den beiden 12-Jährigen, Philipp und Phelan (von links), die Grundlagen der Arbeit des Discjockeys näher. Insgesamt hielt sich das Interesse am angebotenen Workshop allerdings in Grenzen. (Björn Hake)

Der große Andrang blieb aus. Max Jöhnk hatte diesmal nur zwei Schüler zu unterrichten, die beiden 12-Jährigen, Phelan und Philipp. Mehr erschienen nicht am Sonnabendnachmittag zum DJ-Workshop, der im Zuge des Achimer Ferienspaßprogammes von 15 bis 18 Uhr im Kleinstadtclub „Dröönläänd“ stattfand. Leiter Jöhnk zeigte sich dennoch engagiert. Aus seiner Sicht brachte die geringe Besucheranzahl für die beiden Teilnehmer auch einen großen Vorteil mit sich. „Wenn die Gruppen kleiner sind, kann man auch mehr unterstützen“, sagte das Mitglied der Musikerinitiative Achim und Umgebung (MiAU).

Diese Hilfe erwies sich auch als dringend notwendig. Phelan und Philipp äußerten großen Respekt vor den vielen Aufgaben eines Discjockeys. „Es überfordert ein wenig“, gaben die beiden zu. Für Jöhnk ist das normal. Nach seinen Erfahrungen ist es oft so, dass sich die meisten Anfänger zuerst schwertun und reinfinden müssen. Trotz dieser Schwierigkeiten gingen die beiden 12-jährigen Schüler nach diesem dreistündigen Workshop am Sonnabend zufrieden nach Hause. „Ich könnte mir vorstellen, das als Hobby weiterzumachen“, bekräftigte Philipp.

Von Jöhnk lernten er sowie Phelan die Grundlagen am Mischpult, der Profi zeigte ihnen die wichtigsten Einstiegspunkte und Werkzeuge. Dafür mussten die Teilnehmer, mal alleine oder zu zweit, den richtigen Übergang zwischen zwei Songs üben. Immer wieder korrigierte ihr Lehrer, wenn das Zusammenspiel zwischen Takt und Geschwindigkeit nicht stimmte. „Passt nicht ganz, oder?“, lautete dabei sein häufiger Spruch. Es gab allerdings auch Erfolgserlebnisse. So gelang Phelan und Philipp auch mal ein saubererer Übergang. Wenn das der Fall war, dann wippten sie begeistert mit dem Kopf zur Musik.

Mit Jöhnk hatten die beiden jemanden an der Seite, der weiß, wovon er spricht. Er ist zwar eigentlich Software-Entwickler, entdeckte die Arbeit als Discjockey jedoch als lebenslanges Hobby. Mittlerweile legt der 23-Jährige bereits seit vier bis fünf Jahren im „Dröönläänd“ auf. Seine ersten Erfahrungen beim Auflegen konnte er in seiner Schulzeit sammeln. Am DJ-Dasein gefällt ihm besonders, das Publikum trotz der Entfernung unter Kontrolle zu haben und damit ein Teil davon sein zu können. „Es macht Spaß, anderen Leuten Spaß zu machen.“

Diese Freude wollte er natürlich auch Phelan und Philipp am Sonnabend vermitteln, denn die eigentliche Technik sei für ihn gar nicht so wichtig. Natürlich gab Jöhnk den beiden aber auch einige Fachkenntnisse mit auf den Weg. Ständig waren die klassischen Begriffe aus dem Bereich der Elektromusik wie House, Elektronische Tanzmusik (EDM) oder Drop zu hören. Als oberste Devise des Tages gab Jöhnk aus: analog statt digital.

Demnach wurden bei diesem Workshop keine Laptops eingesetzt, sondern klassische Geräte wie Plattenspieler und CD-Player. Hintergrund für den großen Wert auf analoge Hilfsmittel sei der Wunsch nicht von der Technik abhängig zu sein. Alle Teilnehmer des Workshops sollten nicht nur lernen, auf Knöpfe zu drücken, sondern auch verstehen, was dahintersteckt. Somit standen den Amateur-DJs an diesem Sonnabendnachmittag mannigfaltige Möglichkeiten zur Verfügung: Knöpfe in allen möglichen Größen und Farben, zudem waren Drehschalter und Regler ausgebreitet. An diesen konnte die Lautstärke, der Bass und die Geschwindigkeit der Musik verändert werden. Die angehenden Discjockeys lud dies zum Ausprobieren und Experimentieren ein – mit Rat und Tat stand dabei eben Max Jöhnk, der erfahrenen DJ, zur Seite.

In Anspruch genommen wurde dieses Angebot allerdings nicht von vielen. Letztlich waren es nur die beiden 12-jährigen Schüler Phelan und Philipp, die wissen wollten, wie das Handwerk eines Discjockeys funktioniert. Im vergangenen Jahr waren dem Aufruf noch fünf Jugendliche gefolgt. Eingeladen zu diesem Workshop im Rahmen des Achimer Ferienspaßprogrammes waren alle Interessierte von zwölf bis 18 Jahren.