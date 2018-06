Die Schüler, die nun die Oberschule am Goldbach verlassen haben, folgen nun ihrem eigenen Wegweiser. (Focke Strangmann)

Langwedel. An der Oberschule am Goldbach in Langwedel wurden nun, wie berichtet, viele Abschlüsse gefeiert. Insgesamt gab es zwei Abschlüsse Förderschule Lernen, 13 Hauptschulabschlüsse, 11 Sekundar-I-Hauptschulabschlüsse, 28 Realschul-Abschlüsse sowie 35 Erweiterte Sekundar-I-Abschlüsse.

Die Namen der Abgänger:

O10a: Daniel Albinger, Garip Bilici, Jess-Connor Breen, Timo Drescher, Chantal Fischer, Nele Flader, Tino Grüpmeier, Luca Gryschkewitz, Stefan Hanemann, Luca Harries, Maylo Helfen, Dustin Hirsch, Nicole Kuck, Melanie Marquardt, Kevin Mattfeldt, Fynn Meinerts, Fabienne Palik, Justus Rademacher, Lina Renken, Julia Rettkowski, Michelle Stempniewski, Hanna Stickel, Jonas Strebel, Jan Symanczyk, Mercedes Trusch-Straube, Oliver Vollmer, Hannes Woehl.→O10b

: Inan Ali, Manasse Breitenbach, Shannon Göppert, Moritz Heise, Jennifer Herdt,DorsenJendo,Sintje Katz,Katharina Klenner, Jörn Koröde, Viktor Kostic, Jennifer Krause, Leon Ksoll,Siyan Lu, Luis Luttermann, René Martens, Juliane Nawroth, Larissa-Denise Nitsche, Kira Schaafberg, Melanie Seitz, Anton Siebert, Melvin Sonnewald, Domenik Spekowius, Domenic Stumpe, Julian Warnke, Joshua Wendland, Tobias Wrede.→O10c

: Anna Aulich, Seher Avanas, Dominic Edelberg, Luca Emigholz, Dilara Ersu, Selime Ersu, Zainab Faisl Farhan, Vincent Grabow, Mandy Kast, Calip Kastell, Justin-Francis Kurk, Nicole Libich, Jan Lohmann, Maher Merzo, Katharina Meyer, Finn Mohr, Marvin Müller, Leon Neumann, Morice Oestmann, Roni Sekeryemez, Göl-Sözdar Sömö, Rasmus Steffens, Katarina Uyar, Viktoria Uyar, Julia Wachtmann, Katharina Woehl.

Darüber hinaus verlassen aus den 9. Klassen die Schule: Ikram Jendo und Kevin Wischnewski (9a); Leon Ehrenberg, Antonja Günther, Stefanie Harms, David Ipekoglu und Tammo Panning (9b); Ayhan Jendu und Maximilian Mölke (9c) sowie Lisa Marie Ittner und Kadem Resho (9d).