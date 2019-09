Die Polizei bittet um Hinweise (Symbolfoto). (Björn Hake)

Zwei 13 und 14 Jahre alte Jungen haben am Montagabend mehrere zum Teil faustdicke Steine auf die Fahrbahn der Autobahn 1 bei Oyten geworfen und dadurch möglicherweise andere Menschen gefährdet. Zwar liegen der Autobahnpolizei bislang keine Anzeigen vor. Allerdings suchen die Beamten nach möglichen Geschädigten. Der Vorfall ereignete sich laut Polizei am Montag gegen 19.45 Uhr in Höhe der Anschlussstelle Oyten, Richtungsfahrbahn Osnabrück. Beamte der Autobahnpolizei konnten die beiden Steinewerfer noch am Tatort feststellen.

Kurzzeitige Sperrung

Um die Steine von der Fahrbahn räumen zu können, musste der Verkehr auf der Autobahn kurzfristig zum Stillstand gebracht werden. Anrufe von Zeugen oder Geschädigten an die Rufnummer 0 42 32 / 94 59 90.