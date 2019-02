An der Ahornstraße in Achim gab es am Mittwoch einen Vorfall: Wie ein Anwohner geschildert hat, hatte ein etwa 14 bis 15 Jahre altes Mädchen an seiner Haustür geklingelt. „Als meine Frau die Tür öffnete, kam es sofort ins Haus. Meine Frau drängte es dann wieder nach draußen. Wir beobachteten, dass es auch in andere Häuser ging“, sagte der Mann.

Platzverweis für junge Erwachsene

Die Polizei wurde verständigt und rückte mit einer Streife an. Wie Sprecherin Imke Burhop auf Nachfrage sagte, seien es zwei osteuropäische, junge Erwachsene gewesen, die von den Beamten des Platzes verwiesen wurden. Es handele sich um Bettelversuche, weder wisse die Polizei von einer organisierten Bande noch von einer Straftat in diesem Zusammenhang. Bürger sollten derlei Bettelversuche aber der Polizei melden: 0 42 02 / 99 60.