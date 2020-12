Die Polizei fahndet nach zwei jungen Männern, die im Regionalexpress zwischen Verden und Achim randaliert haben (Symbolbild). (Björn Hake)

Unbekannte Täter haben am Mittwoch kurz nach Mitternacht Papier in einem Regionalexpress zwischen Verden und Achim angezündet und anschließend zwei Waggons mit einem Pulverlöscher verunreinigt. Der Regionalexpress 4444 war auf der Fahrt von Hannover nach Bremen.

Waggons außer Betrieb

Zwei junge Männer stiegen laut Bundespolizei um 0.16 Uhr in Verden ein und um 0.38 Uhr in Achim wieder aus. Der Zugbegleiter stellte anschließend den Sprühnebel auf beiden Ebenen der Doppelstockwaggons fest – diese mussten zur Reinigung aus dem Betrieb genommen werden. Der Brand verursachte geringe Schäden am Boden. Bundespolizisten stellten den Feuerlöscher des Waggons am Bahnhof Achim sicher, den die Verdächtigen mit aus dem Zug genommen haben.

Beschreibung liegt vor

Die beiden dunkelhaarigen Männer sind etwa 20 Jahre alt, 1,75 Meter groß und schlank. Einer trug eine schwarze Jacke mit grauen Ärmeln, der andere einen anthrazitfarbenen Hoodie, eine dunkle Hose und dunkle Schuhe. Zeugenhinweise an 04 21 / 16 29 97 77.