Jutta Winter hat mit "Regen auf dem Jakobsweg" ihr zweites Buch veröffentlicht. (Björn Hake)

Langwedel-Etelsen. Die Erziehung in deutschen Kinderheimen erfolgte in den 40er bis 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts nicht selten repressiv, sodass körperliche Züchtigungen und Demütigungen für die Kinder zum Alltag gehörten. Noch heute leiden viele Menschen psychisch unter diesen Folgen, eine von ihnen ist die Hauptperson im neuen biografischen Buch von Jutta Winter. Elke Odenwald, die in Wirklichkeit anders heißt, ist mit der Autorin aus Etelsen vor einigen Jahren gemeinsam den Jakobsweg gegangen. Und unterwegs wurden verschüttete Erinnerungen an ihre unheilvolle Kindheit wach, die sie ihrer Begleiterin anvertraute. Nun, mehr als zehn Jahre danach, hat Winter „mein Bild von ihrer Geschichte“ unter dem Titel „Regen auf dem Jakobsweg“ zu Papier gebracht – natürlich in Absprache mit der Protagonistin.

Diese war nach dem frühen Tod der Eltern aus dem Sudetenland vertrieben worden und in einem Kinderheim in Wuppertal gelandet. Als wäre dies nicht schon traumatisch genug, habe sie danach bis zum 14. Lebensjahr unter der Erziehung in dem Kinderheim gelitten. „Unter solch schweren Bedingungen aufzuwachsen, kennen auch viele andere Menschen“, betont Winter. Dieses dunkle Kapitel der Heimerziehung sei immer noch nicht vollständig aufgearbeitet. Um nicht nur mit dem Roman einen Beitrag dazu zu leisten, verfügt das Buch über ein ausführliches Nachwort, welches auch mithilfe wissenschaftlicher Erkenntnisse einen fundierten Überblick über die Erziehung in Kinderheimen der 40er bis 60er Jahre und ihre Folgen für die Betroffenen gebe.

Protagonistin hat Resilienz entwickelt

Aber „Regen auf dem Jakobsweg“ soll auch Mut machen. Ein wichtiger Begriff in diesem Zusammenhang ist laut Winter „Resilienz“, also die Fähigkeit, schwierige Lebenssituationen ohne anhaltende Beeinträchtigung zu überstehen. Denn die Protagonistin in ihrem Buch habe es trotz aller Widrigkeiten geschafft, einen eigenen Weg zu finden und Boden unter die Füße zu bekommen. „Das hat mich sehr beeindruckt“, betont die 65-Jährige, die trotz längerer Bekanntschaft bis zur Pilgerreise gar nicht wusste, was ihre Freundin erlebt und wie viel Traurigkeit sie aufzuarbeiten hatte. Aber gerade, dass sich trotz der posttraumatischen Belastung eine solche „starke Persönlichkeit“ entwickelt habe, „finde ich sehr spannend“, erklärt Winter, wieso sie die Geschichte gerne schreiben wollte. „Der Roman ist ziemlich dicht an der Wirklichkeit“, erzählt die Etelserin. Ein bisschen künstlerische Freiheit habe sie sich natürlich genommen, so taucht sie auch selbst nicht als Pilgerbegleiterin auf.

Ein Unterschied zu ihrem ersten Werk mit dem Titel „Wir haben es wieder zu etwas gebracht – Von Neuanfängen und Altlasten“. In diesem hatte Winter die Gesellschaft an sich und vor allem das Leben ihrer eigenen Vorfahren vom frühen 19. Jahrhundert bis in die heutige Zeit unter dem Aspekt der belastenden Erinnerungen etwa durch Kriege psychologisch beleuchtet und sich auch selbst als Figur in die Handlung eingebaut. Schon während dieser Schreibphase sei der Autorin die Idee dazu gekommen, „Regen auf dem Jakobsweg“ zu schreiben.

Ohnehin zeigt sich die 65-Jährige, die gleich am ersten Tag ihres Vorruhestandes vor gut drei Jahren mit dem Schreiben begonnen hatte, sehr schaffensfreudig. „Ich habe schon ein weiteres Buch fertig“, sagt sie. Dieses liege bei einer Literaturagentin, die sich um einen „richtigen Verlag“ dafür kümmern möchte. Ihre bisherigen beiden Bücher sind über die Self-Publishing-Plattform Book on Demand erschienen. Ihr kommendes Werk spiele zu Zeiten der Kaiserzeit und beleuchte die Dänisch-Deutsche-Beziehung. Und auch das Thema für ihr viertes Buch habe Winter schon gefunden. In diesem möchte sie das Leben von der in Verden geborenen Frauenrechtlerin Anita Augsburg betrachten. Langweilig wird der Etelserin also in absehbarer Zeit nicht werden. Fast jeden Nachmittag mache sie sich für einige Stunden ans Werk. „Es hält mich geistig fit und macht unheimlich viel Spaß“, sagt Winter über ihre spät entfachte Schreibleidenschaft.



Der Roman „Regen auf dem Jakobsweg“ von Jutta Winter kann über die ISBN-Nummer: 978-3-7534-6100-7 bestellt werden.