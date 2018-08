Die Vokalband „Delta Q“ präsentiert Ende Oktober ihr Bühnenprogramm „Wann, wenn nicht wir!“ im Kasch. (Christian Kosak)

Achim. Das Kulturhaus Alter Schützenhof (Kasch) setzt im September sein Kulturprogramm fort. Silke Thomas – als hauptamtliche Mitarbeiterin verantwortlich für die Programmplanung für Kinder, Jugendliche und Familien – hat im Sommer dieses Jahres auch den Bereich Kabarett übernommen. „Hier möchte ich gerne fortführen, was mein Vorgänger Andreas Hein-Köcher erfolgreich installiert hat“, sagt Thomas. In Zukunft wolle sie verstärkt ein jüngeres Publikum ansprechen, wie es bereits am 16. Dezember mit Katie Freudenschuss der Fall sein wird.

Unter dem Kasch-Label „Club der Visionäre“, der Veranstaltungsreihe für junge Menschen, wird die „Sängerin, Pianistin, Songschreiberin und Sachensagerin“ Katie Freudenschuss ihr aktuelles Bühnenprogramm „Einfach Compli-Katie“ vorstellen. Persönlich freut sich Thomas besonders auf den Schweizer Comedian Alain Frei, der am 30. September auf der Bühne des Kasch stehen wird. „Der Kartenvorverkauf für Alain Frei läuft sehr gut“, berichtet Thomas. Sie rechnet mit einem ausverkauften großen Saal.

Im Kinderprogramm „Kids & Co.“ ist für Thomas das „Rumpelstilzchen“ des Theaters Anna Rampe ein Highlight. Die Aufführung am 21. Oktober wird vom „Spielplatz Niedersachen – Gastspielreihen für Kinder- und Jugendtheater“ gefördert. Im Gastrobereich läutet Silke Thomas bereits am 28. August die sechste Runde der Reihe „Gegessen wird, was auf den Tisch kommt“ ein. Unterstützt vom Kasch-Koch bereiten hier einmal im Monat Laienköche unterschiedlicher Nationalitäten ein kleines Menü zu. „Eine sehr erfolgreiche Reihe, alle Veranstaltungen waren ausverkauft, und es hat immer allen geschmeckt“, erzählt Thomas. Übrigens sind den Gästen die Gerichte vorab nicht bekannt, daher auch der Veranstaltungstitel; Vegetarier und Veganer werden jedoch berücksichtigt. Beim nächsten Mal kochen Julienne, Farida und Vida ein afrikanisches Überraschungsmenü.

Zuständig für Musik und Theater, den Poetischen Klubabend und den Schmetterabend im Kasch ist schon seit Jahren Susanne Groll. In der Konzertreihe „Haste Töne“ ist für Groll ein Glanzlicht des Herbstprogramms die A-Cappella-Combo „Delta Q“, die am 26. Oktober in Achim auftritt. „Die verfolge ich schon seit über zehn Jahren“, sagt Groll über die Berliner Band, deren Lebendigkeit und Vielseitigkeit sie lobt. Bis Ende Dezember stehen im Kasch insgesamt sieben Konzerte und Kabarettabende an.

Blick in die Zukunft

Silke Thomas ist optimistisch, was die Zukunft des Kulturhauses angeht. „Wir haben ja eine neue Konstellation im Leitungsteam. Mir machen die neuen Aufgaben viel Spaß“, sagt sie. Sie berichtet, dass die Landesarbeitsgemeinschaft Soziokultur in Niedersachsen (LAGS) den Prozess der Umstellung begleite. „Per Arbeitszeiterfassung wird festgestellt, wie viele Minuten wir mit einer Aufgabe verbringen“, so Thomas. Dies helfe, konzentrierter ein Thema abzuarbeiten.

„Kulturarbeit macht Spaß und viel Arbeit“, ergänzt Susanne Groll. Auch sie sieht die Zukunft des Kasch positiv, auch wenn sie zugibt: „Manche Verhandlungen mit Künstlern und Agenturen sind schwierig. Wir erhalten auch keinen Etat von der Stadt und müssen kurzfristig kostendeckend arbeiten.“ Dies sei ohne die Hilfe von Sponsoren kaum möglich. Zudem sei Achim als Kleinstadt ohne Universität kein einfacher Standort. Dass das Kasch auch als Kulturhaus und Bürgerzentrum diene und nicht – wie etwa die Music Hall in Worpswede – ausschließlich Musikveranstaltungen ausrichte, sei eine weitere Herausforderung für das Team.

Auf die Frage, was sich das Kasch-Leitungsteam wünschen würde, wenn Geld keine Rolle spielte, muss Silke Thomas nicht lange nachdenken: „Ich würde das Foyer umbauen und heller gestalten. Und ich würde eine Treppe vom Clubraum zur Dachterrasse installieren.“ Als Chef der Haus- und Veranstaltungstechnik wünscht sich Dennis Meinken Ton- und Lichtequipment nach neustem Standard. Und Susanne Groll würde sich über einen neuen Flügel für das Achimer Kulturhaus freuen: „Der alte wurde schon 2005 gebraucht angeschafft“, sagt sie.