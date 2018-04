Beim Öko-Regio-Markt auf dem Hof Böse-Hartje in Eißel wurde auch Frischkäse zubereitet. (FOCKE STRANGMANN)

Thedinghausen-Eißel. Eine Mischung aus Informationen, kulinarischem Genuss und interessanten Mitmach-Aktionen hat sich am Sonnabend als Publikumsmagnet erwiesen. Trotz des anhaltenden Regenwetters hatten sich zahlreiche Besucher aus dem Umland auf den Weg nach Thedinghausen-Eißel begeben, um an der Saisoneröffnung der Biomärkte auf dem Hof Böse-Hartje teilzuhaben. „Genuss erleben im Nordwesten“ , so lautete das Motto des Tages, der vom Verein Kiebitz, der Samtgemeinde Thedinghausen und der Bremer Beratungsfirma Stadtland plus organisiert worden war. Hatten 2017 acht Märkte auf ökologischen Anbau und gesunde Lebensweise aufmerksam gemacht, hat sich deren Anzahl in diesem Jahr schon auf 13 erhöht.

Ernste Worte zur Situation der Bio-Bauern während der Matinée im Hof-Café vermochten die gute Stimmung, die über der perfekt geplanten Veranstaltung lag, nicht zu trüben. Gegrillte Würstchen gingen schon am Vormittag vom Rost, Schaf und Lamm luden zum Streicheln ein – ein familienfreundliches Szenario, an dem auch die Kinder viel Spaß hatten.

Wer schon immer seinen eigenen Käse herstellen wollte, ließ sich von Expertin Denise Eichler zeigen, was auf dem Weg von der Milch zum Endprodukt so alles passiert: Einlaben, dick legen, schneiden. Am Ende durfte jeder Teilnehmer den selbst hergestellten Frischkäse probieren und ihn anschließend mit nach Hause nehmen. Im Q-Mobil indes konnte man auf einfache Weise Wissen rund um das Leben der Rinder gewinnen. Für den Erwerb des Q-Diploms waren Milchtests durchzuführen und Butter herzustellen. Darüber hinaus konnten der Hof und die Umgebung mit dem Weitwinkel-Blick der Kuh betrachtet werden.

Begeisterung löste eine internationale Frauengruppe aus, die, gemeinsam mit der Bremerin Ubbina Lindstedt, in der hofeigenen Küche unterschiedliche Suppen hergestellt hatte. Fremde Aromen zogen umher, als Besucher mit dampfenden Schälchen flanierten und Rindfleischsuppe mit Bärlauch, Gemüse- und ein türkisches Linsengericht verkosteten. „Die Knochen als Basis für die kräftige Brühe stammen von Tieren hier aus Eißel“, informierte Lindstedt, seit mehreren Jahren in der Flüchtlingsarbeit aktiv, und der Bärlauch sei in ihrem Garten gewachsen. Zur Freude von Groß und Klein untermalte Werner Winkel aus Ottersberg das Geschehen auf dem weitläufigen Gelände mit seiner Livemusik. Folk und Platt standen auf dem Programm und Kinderlieder zum Mitsingen.

Barbara Stadler ist Profi durch und durch. Bekannt geworden mit den „Herdbesuchen“ bei "Buten & Binnen" hat sie mit allen interessierten Besuchern Kleinigkeiten zubereitet und dabei erläutert, was sich aus Kräutern ohne viel Aufwand zaubern lässt. Ziegenkäsepralinen zum Beispiel mit Schnittlauch, Bärlauch, Giersch und Knoblauchrauke. Auch für Daheimgebliebene hatte die Köchin ein Rezept dabei, das den lang ersehnten Frühling zumindest kulinarisch in greifbare Nähe rückt. So empfiehlt die Wirtin der Martfelder „Kastanie“ einen griechischen Gemüsesalat mit Wildkräutern und Kretaöl, der sich schnell und unkompliziert zusammenmixen lässt.

Dafür putzt und schält man eine Zucchini, eine Karotte, eine Pastinake und drei Spargelstangen und schneidet sie mit dem Sparschäler längs in dünne Streifen. Zwei Frühlingszwiebeln werden als Röllchen hinzugefügt, die Marinade besteht aus einem Schuss Olivenöl, etwas Himbeeressig, einigen Safranfäden, Salz und Pfeffer und sollte ein wenig erwärmt werden. Nun kommt das Gemüse hinzu, danach Kerbel und Schnittlauch. Fertig. Der Salat passe hervorragend zu Fleisch, zu Fisch und zu Käse, und sei zudem im Handumdrehen tischfertig.