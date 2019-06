Der Breitbandausbau im Flecken Langwedel geht weiter voran (Symbolfoto). (DPA)

Was lange währt, wird endlich gut: Eigentlich hätten schon 2017 die Haushalte in Langwedelermoor, Völkersen-Nord und Haberloh mit schnellem Internet ausgestattet werden sollen. Doch erst fehlten die nötigen Zuwendungsbescheide, dann erwiesen sich die Bauarbeiten – so musste unter anderem die Autobahn gequert werden – für den Energieanbieter EWE als aufwendiger als gedacht. Nun aber konnte das Unternehmen grünes Licht vermelden: Fast 200 Haushalte in den Ortschaften – zudem wurde auch noch der Ortsteil Ebbensiek im Flecken Ottersberg mit erschlossen – können nun mit mindestens 50 Megabit pro Sekunde surfen. „Bisher lag die Rate dort bei unter sechs Megabit“, setzt Langwedels Bürgermeister Andreas Brandt in Relation.

Das Gemeindeoberhaupt zeigt sich sehr erfreut darüber, damit einen großen weißen Flecken, wie Orte bezeichnet werden bezeichnet werden, an denen es noch kein schnelles Internet gibt, im Flecken beseitigt zu haben. „Schnelle Internetanschlüsse sind überall von hoher Bedeutung, auch in sehr ländlichen Gebieten“, betont Brandt. Da sich ein selbstfinanzierter Ausbau für Unternehmen in diesem nun mit Glasfaser erschlossenen Bereich nicht gerechnet hätte, hatte sich der Flecken Langwedel erfolgreich um die Aufnahme in ein Förderprojekt gekümmert. Die Wirtschaftlichkeitslücke für die EWE von etwas mehr als 300 000 Euro wurde zu 80 Prozent durch die Landesförderung getragen. Die Gemeinde selbst musste nur knapp 18 000 Euro beisteuern. Um das schnellere Internet nutzen zu können, müssen die Anwohner aber nun natürlich noch einen Vertrag abschließen.

Verdener Firma engagiert sich

Von der EWE kommt aber nicht die einzige gute Nachricht in Sachen Breitbandausbau in Langwedel in diesen Tagen. Kürzlich hatte die Firma Bungalski aus Verden bekanntgegeben, den Ausbau in den fast komplett restlichen Teilen Völkersens eigenwirtschaftlich in Angriff nehmen zu wollen. Und das, obwohl die eigentlich zuvor kommunizierte nötige Anzahl an Vorverträgen in der Ortschaft im bisherigen Verfahren nicht ganz erreicht werden konnte.

Die Anzahl der weißen Flecken in Langwedel wird also zusehends geringer. Sorgenkind bleibt bisher die Ortschaft Hagen-Grinden. Doch wenn es nach den Plänen der Verwaltung geht, so wird sich auch dort in naher Zukunft etwas tun. Möglich machen soll es der Abschluss einer Kooperationsvereinbarung zwischen dem Landkreis Verden und den Städten und Gemeinden im Kreisgebiet. „In dieser Vereinbarung wird geregelt, dass der Landkreis nach der Beauftragung durch die Kommunen die entsprechenden Förderanträge für vorgesehene Ausbaugebiete beim Bund und beim Land stellt“, heißt es von der Langwedeler Verwaltung.

Von Förderantragsstellungen in bereits ausgebauten und zum Ausbau vorgesehenen Gebieten möchte der Flecken zum jetzigen Zeitpunkt absehen. „Nach heutigen Erkenntnissen gibt es jedoch keine Option zur Verbesserung der Breitbandversorgung in Hagen-Grinden, Alt-Cluvenhagen und entlang der Schleusenstraße“, fasst die Verwaltung zusammen. Auf der Grundlage der Kooperationsvereinbarung mit dem Landkreis eröffnet sich aber die Möglichkeit, „diese am Rande der Ortszentren gelegenen Siedlungsbereiche mit einem zukunftsfähigen Glasfasernetz zu erschließen“.