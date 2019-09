Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr: Anwohner hatten, wie die Polizei am Montagnachmittag mitgeteilt hat, am frühen Sonntagmorgen gegen 4.30 Uhr die Polizei alarmiert. Sie hatten mitbekommen, wie eine männliche Person auf der Albert-Schweitzer-Straße einen Kanaldeckel aus der Fassung genommen und ihn auf die Fahrbahn gelegt hatte. Eine Funkstreifenwagenbesatzung der Polizei fand diesen Umstand vor Ort bestätigt. Mehr noch: Die Beamten setzten den Kanaldeckel wieder zurück in die Fassung und konnten im weiteren Verlauf ihrer Ermittlungen sogar den Verursacher finden.

Mutmaßlicher Täter ermittelt

Es handelte sich nach Angaben der Beamten um einen 28-jährigen Achimer, bei dem ein Atemalkoholwert von 2,31 Promille festgestellt wurde. Der mutmaßliche Täter musste daraufhin eine Blutprobe abgeben.