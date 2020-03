Eigentlich steht bei den Bürgern des Fleckens Ottersberg am 26. April der Gang an die Wahlurne auf dem Programm. Doch das Coronavirus sorgt derzeit für Verunsicherung, ob und wie die Wahl des Gemeindebürgermeisters stattfinden kann. (Björn Hake)

Die Ottersberger Bürgermeister-Kandidaten Tim Willy Weber (Freie Grüne Bürgerliste Ottersberg) und Reiner Sterna (CDU) haben auf die Coronakrise reagiert und ihren Wahlkampf aufgrund der dynamischen Entwicklung umgestellt. So haben Weber und Sterna aufgrund des Coronavirus ihre Wohnzimmergespräche und größere Veranstaltungen bis auf Weiteres abgesagt, um die Verbreitung des Virus einzudämmen. „Es ist sehr schade, dass die Wohnzimmergespräche in dieser Form ausgesetzt werden müssen“, bedauert Tim Willy Weber. „Video- und Telefonkonferenzen sind nicht so unmittelbar wie direkte Gespräche, aber sie sind zumindest eine Alternative. Und in Alternativen zu denken, gehört zu meinen Aufgaben“, ergänzt Weber, der die Haustürbesuche jedoch fortsetzen möchte, da genügend Abstand gewahrt werden könne. Video-Botschaften von und mit Weber sind abrufbar im Internet unter https://www.facebook.com/tim.weber.9465177 und www.tim-weber.jetzt.

In die gleiche Kerbe schlägt auch Reiner Sterna, der ebenfalls gehandelt hat. „Die aktuelle Situation zeigt uns, dass man immer wieder flexibel reagieren muss“, erklärt der Christdemokrat, der bereits am vergangenen Wochenende per Facebook mitgeteilt hatte, dass auch er aktuell auf Wohnzimmergespräche und andere Kennenlern-Veranstaltungen verzichte. Darunter falle auch seine bisher sehr gut besuchte Kaffeestunde am Freitagnachmittag. „Ich werde weiterhin das Gespräch über den Gartenzaun führen und auch an den Haustüren bei den Bürgern klingeln, da man ja dort auf das Händeschütteln verzichten kann und genügend Abstand zu seinem Gegenüber halten kann“, kündigt Sterna an.

Reiner Sterna (CDU). (Björn Hake)

Seine Botschaften und Themen werde er auch weiterhin in Videoblogs festhalten und zur Verfügung stellen, der Flyer zur Wahl mit seinen Themen ist in der Druckerei und soll in den kommenden Tagen dann an alle Haushalte verteilt werden. Bisher sieht sich Sterna auf einem guten Weg, als Nachfolger von Horst Hofmann (CDU) gewählt zu werden. „Die Gespräche mit den Bürgern sind sehr informativ. Ich greife die Themen auf und da wo ich direkt helfen kann, suche ich das Gespräch mit Betroffenen“, erklärt Reiner Sterna und fügt hinzu: „Ich kann heute helfen und muss nicht erst bis nach der Wahl warten. Es ist aber auch wichtig, dass die Bürger mich als Person kennenlernen. Letztendlich geht es um das Vertrauen mir gegenüber.“ Freude bereite ihm die Arbeit mit seinem Wahlkampfteam, ein – aus seiner Sicht – sehr junges und dynamisches Team, „das aus meiner Sicht noch an vielen Stellen einen anderen Blickwinkel für mich mitbringt“. Froh sei er zudem darüber, im Februar doch noch die Sanierung des Otterstedter Sees vorangetrieben zu haben.

Gemeindeverwaltung hängt in der Luft

In diesen Zeiten der Coronakrise wahrlich nicht zu beneiden ist derweil Eckhard Bruns. Derzeit kümmert sich der Verwaltungsmitarbeiter aus dem Fachbereich Ordnung und Soziales im Ottersberg mit Hochdruck um die Organisation der Bürgermeisterwahl, die eigentlich für Sonntag, 26. April, fest im Terminkalender eines jeden Ottersberger Bürgers steht. Doch das Coronavirus und die damit verbundenen täglich wechselnden Entwicklungen erschweren ihm derzeit massiv die Planungen. „Es ist eine Herausforderung, die wir so noch nicht hatten“, sagt Bruns, der zum ersten Mal federführend eine Wahl organisiert.

Tim Willy Weber (FGBO). (Galian)

Derzeit befindet sich der stellvertretende Fachbereichsleiter im regen Austausch mit dem Landkreis Verden, dem Gesundheitsamt und der Landeswahlbehörde, von denen er sich Aussagen erhofft, wie in Zeiten der Coronakrise mit der Bürgermeisterwahl im Flecken Ottersberg umgegangen werden soll. „Fakt ist: Ich weiß momentan nicht, wie wir verfahren sollen“, erklärt Bruns. Aus seiner Sicht könne man einerseits nicht die Grüppchenbildung verbieten und die Bürger zugleich an die Wahlurne bitten. Bruns gibt auch zu bedenken, dass für eine Wahl entsprechende Ressourcen wie etwa ausreichend Wahlhelfer bereitgestellt werden müssten. Angesichts der dynamischen Entwicklung mit ständig neuen Verordnungen zur Bewältigung der Coronakrise ein unmögliches Unterfangen. „Es ist ein Dilemma, aber auch eine Wahl muss sich unterordnen“, sagt Bruns, der nunmehr auf Signale der zuständigen Behörden wartet, wie weiter verfahren werden soll.

Ein Konkurrent für die bisherigen Bürgermeister-Kandidaten Tim Willy Weber und Reiner Sterna ist derweil nicht in Sicht, sodass alles auf einen Zweikampf um die Nachfolge von Bürgermeister Horst Hofmann (CDU) hinausläuft. „Bislang gibt es keine weitere Bewerbung“, lässt Eckhard Bruns wissen. Noch bis zum 23. März haben Bewerber die Gelegenheit, ihre Unterlagen bei der Gemeindewahlleitung einzureichen.

Für Dienstag, 24. März, steht dann laut Plan eine Sitzung des Gemeindewahlausschusses auf dem Programm. Im Mittelpunkt dieser Sitzung, die um 18 Uhr im Sitzungssaal des Ottersberger Rathauses beginnt, steht die Beschlussfassung über die Zulassung von Wahlvorschlägen.

Die gemeinsame Podiumsdiskussion des WESER-KURIER und der Stiftung Leben und Arbeiten auf dem Quelkhorner Parzival-Hof am 16. April ist derweil am Montag endgültig abgesagt worden. Dort hätten sich Sterna und Weber gerne den Fragen der Moderatoren Theresia von Friderici (Sozialer Dienst der Werkstätten) und Kai Purschke (Redaktionsleiter, ACHIMER KURIER) gestellt. Ob die Podiumsdiskussion im Falle einer Verschiebung der Wahl zu einem späteren Zeitpunkt stattfindet, steht noch nicht fest.