Oyten. Am Freitagabend sind Einsatzkräfte der Feuerwehr, DLRG und Polizei sowie der Gemeinde Oyten und der unteren Wasserbehörde des Landkreises Verden zum Oyter See gerufen worden. Nachdem ein Angler den Anker zu seinem Boot vom Grund des Sees lichtete, zog er zwei Kanister mit an die Oberfläche, welche an Seilen befestigt waren, heißt es im Bericht der Polizei. Einen Behälter zog der Mann an Bord, der zweite versank wieder. Der Angler gab an, kurz darauf einen Ölfilm auf der Gewässeroberfläche gesehen zu haben. Das Gewässer wurde in der Folge durch die Freiwillige Feuerwehr Oyten abgesucht. Ein Ölfilm wurde nicht gefunden. Durch Taucher der DLRG Otterstedt wurde ein weiterer Plastikkanister geborgen und begutachtet. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Wer Hinweise zur Herkunft der Kanister geben kann, wird gebeten die Polizei Achim unter 0 42 02 / 99 60 zu kontaktieren.