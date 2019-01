„Das Fliegen ist mein Lebensinhalt“, sagt Enrico Moritz. Vor gut vier Jahren hat er damit begonnen, seitdem ging es für den jungen Piloten steil bergauf. (Fotos: Björn Hake)

„Heute ist kein guter Tag zum Fliegen“, sagt Enrico Moritz, als er aus dem Vereinsheim des Verdener Luftfahrt-Vereins nach draußen blickt. „Die Kälte ist dabei nicht einmal das Problem. Die Wolken sind zu tief und es ist zu diesig.“ Die kleinen, vereinzelt fallenden Schneeflocken machen die Sache auch nicht besser. Enrico Moritz ist gerade einmal 22 Jahre alt und weiß, wovon er spricht. Im Oktober vergangenen Jahres hat er seine Prüfung zum Motorfluglehrer abgelegt – und ist nach Angaben des Vereins der jüngste in ganz Niedersachsen.

Vor gut vier Jahren hat Enrico Moritz mit der Fliegerei begonnen. Damals als 18-Jähriger war er erst wenige Wochen zuvor mit seiner Familie nach Ritzenbergen in der Gemeinde Blender gezogen. Ursprünglich kommt er aus Stuhr, ist aber während seiner Jugend vielfach innerhalb der Region umgezogen. Es war die Suche nach einem neuen Hobby, die ihn zum Flugsport brachte. „Mein Opa war Segelflieger, aber sonst hatte in meiner Familie niemand etwas mit dem Fliegen zu tun gehabt“, erinnert sich der junge Mann. Er hatte zwar ein bisschen Modellbau betrieben, doch zum ersten Mal ist er im Januar 2015 beim Verdener Luftfahrt-Verein in eine kleine Maschine gestiegen. Kaum abgehoben wusste er: „Das Fliegen ist mein Lebensinhalt.“

Es geht steil bergauf

Seitdem ging es für Moritz steil bergauf. Nicht nur im wörtlichen, sondern auch im übertragenen Sinne. Es brauchte nur 45 Flugstunden und ein bisschen Theorie, bis er die Privatpilotenlizenz in der Tasche hatte. Doch das reichte dem jungen Piloten nicht. Die Anforderung, um überhaupt zur Vorauswahlprüfung zugelassen zu werden, nämlich mindestens 200 Flugstunden sowie ein 540 Kilometer langer Streckenflug, meisterte er schnell. Die erforderlichen Flugstunden übertraf er bei Weitem; insgesamt 280 Stunden saß er im Cockpit. Es folgten zehn Stunden Instrumentenflug und ein dreiwöchiger Lehrgang mit Theorie, Praxis und Lehrproben in Bad Gandersheim. Nur knapp zwei Jahre hat Enrico Moritz dafür gebraucht. Im Vergleich zu anderen Motorfluglehreranwärtern sei das eine Bestleistung.

Seit Oktober gibt er nun also Unterricht beim Verdener Luftfahrt-Verein. Trotz seines jungen Alters vertrauen ihm seine Flugschüler, die zwischen 17 und 70 Jahren alt sind, offenbar nicht weniger als den älteren Lehrern im Verein. Moritz weiß, worauf es beim Umgang mit seinen Schülern ankommt: „Man muss einfach seinen Standpunkt klar machen. Mit den Senioren oder den jungen Schülern klappt es immer recht gut.“ Schwierig sei es manchmal mit Schülern mittleren Alters, die ihn hin und wieder nicht ernst nehmen würden. Doch davon lässt sich der junge Fluglehrer nicht entmutigen.

Auf die Frage, was denn sein bisher größtes Erlebnis in seiner Laufbahn als Pilot war, hat er sofort eine Antwort parat: ein Flug von Verden ins italienische Verona. Dabei war es nur ein Überführungsflug, wie er erzählt: „Der Verein hatte ein Schulflugzeug dorthin verkauft. Mit zwei Zwischenstopps bin ich innerhalb von sieben Stunden nach Italien geflogen. Über die Alpen zu fliegen, war ein unbeschreibliches Erlebnis“ – die Berge zum Greifen nah, auf gleicher Höhe mit den Wolken, und eine Aussicht auf das Leben am Boden, wie sie nicht jeder genießen kann.

Leidenschaft ist spürbar

Doch auch ein kurzer Trip nach Dänemark im vergangenen Sommer hatte ebenso seinen Reiz wie die Flüge zu den Friesischen Inseln an lauen Sommerabenden, die gerade einmal 45 Minuten mit Segel- oder Motorflugzeug von Verden entfernt sind. Während Enrico Moritz von seinen Erlebnissen erzählt, wird seine Leidenschaft geradezu spürbar. Jeder, der ihm zuhört, wird von seiner Begeisterung angesteckt und kann die Sehnsucht nach einer scheinbar grenzenlosen Freiheit nachvollziehen, die das selbstständige Fliegen mit sich bringt.

Seine Freunde aus dem Verein können die Leidenschaft des jungen Piloten uneingeschränkt teilen und sind stolz auf das Engagement, das Moritz in die Fliegerei steckt. Während er über sich und das Fliegen spricht, sitzen im Raum nebenan einige ältere Vereinsmitglieder bei ihrer wöchentlichen Kaffeerunde. Hier und da ist zu hören, wie beeindruckt die Männer von dem Ehrgeiz und dem Durchhaltevermögen des 22-Jährigen sind. Ebenso ergeht es auch seiner Familie und den Freunden außerhalb des Vereins. „Ich musste meine Eltern erst von dem Hobby überzeugen. Aber nachdem sie gesehen haben, wie mich das Fliegen erfüllt, hatten sie keine Probleme mehr damit“, erzählt er.

Ausbildung zum Berufspilot

Mit dem Erwerb seiner Lehrbefähigung für Motorflugzeuge war der Traum vom Fliegen für ihn noch nicht ausgeträumt. Der gelernte Heizungsbauer tauschte Heizanlagen gegen das Cockpit und absolviert derzeit eine Ausbildung zum Berufspiloten. Dafür ist er immer abwechselnd sechs Monate beim Präsenzunterricht in der Nähe von Berlin und dann wieder ein halbes Jahr in Verden. Im Sommer will er dann seinen Berufspilotenschein beenden. „Mich reizt es wenig, später im Personen- oder Frachtverkehr zu fliegen“, gesteht der junge Pilot, „ich will viel lieber Unterricht geben und Fallschirmspringer in der Luft absetzen. Das macht wirklich Spaß“. Und jedes Mal, wenn Enrico Moritz in das Cockpit eines Flugzeuges steigt, spürt er noch immer dieses Kribbeln im Bauch – dieses unbeschreibliche Gefühl, wie er es nennt, das ihn seit seiner ersten Flugstunde begleitet.