Das gläserne Foyer sorgt bisweilen für interessante Schattenspiele auf den Etagen des Achimer Rathauses. (Fotos: Sebi Berens)

Achim. Selten hat ein Bauvorhaben die Achimer Bevölkerung und die Ratsleute so sehr beschäftigt wie der Rathaus-Neubau, der vor 25 Jahren eingeweiht wurde. In den Jahren zuvor wurde heftig und viel über den 24-Millionen-Mark-Bau gestritten, dessen Realisierung zeitweise sogar auf der Kippe stand. Letztlich aber wurde der vielfach kritisierte „Protzbau“ mit dem gläsernen Foyer Wirklichkeit und daher möchte die Stadtverwaltung anlässlich des Jubiläums am Freitag, 15. Juni, einen Tag der offenen Tür veranstalten. Die Auszubildenden der Stadt Achim organisieren ihn.

Unterstützung erhalten sie von Kerstin Vöge. Die 46-Jährige ist seit 1988 bei der Stadt Achim beschäftigt und sagt von sich, dass sie „mit dem Rathaus tief verwurzelt“ sei. Denn früher im sogenannten Hauptamt der Verwaltung sei sie mitverantwortlich dafür gewesen, wie das Rathaus ausgestattet wird. „Die Schließanlage, die Einrichtung und die Raumverteilung“, zählt sie bei einem Rundgang durchs Rathaus mit dem ACHIMER KURIER einige Aspekte auf. Dass vor drei Jahren die Stadtbibliothek ins Rathaus umgezogen ist, wertet sie als „gute Geschichte“. Dadurch sei das Rathaus zum offenen Haus geworden, auch wenn sie weiß, dass es nicht jeder gut findet, dass vor allem Schüler im Foyer sitzen, um das WLAN-Netz zu nutzen. „Das gehört doch dazu“, sagt Kerstin Vöge aber bestimmt, ehe sie zunächst in den Keller des Rathauses führt.

Altes Mobiliar

Dort hat der Verwaltungsvorstand einen eigenen Kellerraum, in dem auch die Fundfahrräder gesammelt werden. „Alle Wahlunterlagen finden sich hier“, erzählt Kerstin Vöge und zeigt exemplarisch auf Ordner zur Gemeindewahl 1976. Die Schränke, in denen sie stehen, sind nicht viel jünger und höchstwahrscheinlich sehr viel älter. „Da sind wir sparsam“, sagt die Verwaltungsfrau aus dem Bürgermeistervorzimmer und lächelt. In einem anderen Raum stehen blaue Plastikkisten, in denen sich – nach Wahllokalen und -bezirken sortiert – die Stimmzettel der jüngsten Landtagswahl befinden.

Weiter geht‘s zu weiteren Aktenstapeln und Fahrregalen, in denen sich Ordner an Ordner reihen. „Das müsste alles mal digitalisiert werden, aber das ist auch eine Kostenfrage“, erläutert Kerstin Vöge, die auf ein Lesegerät aufmerksam macht, mit dem sich tatsächlich noch archivierte Daten als Mikrofiche auslesen lassen. „Das wird von den Kollegen bestimmt vorgeführt“, ist sie sich sicher. Im Raum für die Hauswirtschaft, in dem etwa Geschirrhandtücher gewaschen werden, steht eine Sitzecke, wie man sie seit den 70er Jahren nicht mehr gesehen hat. Weitere Räume voll mit Akten, Dokumenten, Sitzungsprotokollen, Karteileichen und Karten folgen. Analog ist Trumpf im Rathauskeller.

Auch das Bürgerbüro hat dort einen eigenen Raum mit Küche, ebenso sind in einem Zimmer die abgegebenen Waffen gelagert. Das Stadtarchiv hat ein Kellerzimmer, in dem alte Fotos, Dokumente und vor allem Ausgaben der beiden Achimer Tageszeitungen fein säuberlich nach Jahrgängen in Kisten sortiert sind. Selbst der frühere Bürgermeister-Tresor steht dort.

Das Trauzimmer im ersten Obergeschoss kennt Kerstin Vöge gut, ist sie mittlerweile doch die fünfte Standesbeamtin der Stadt. Im Besprechungsraum, in dem auch die Pressekonferenzen stattfinden, hängt ein großer Fernseher und die mittlerweile zum Sozialraum umbenannte Kantine im zweiten Obergeschoss steht ansonsten auch kaum der Öffentlichkeit offen. „Früher gab es morgens belegte Brötchen und mittags warme Speisen“, erzählt Kerstin Vöge, die auf die zum Teil professionell eingerichtete Küche hinweist. Das hatte sich aber nicht gelohnt, die Nachfrage war zu gering. Nun können die rund 60 Rathausmitarbeiter dort ihre Speisen im Kühlschrank lagern, in Mikrowellen erwärmen oder sich Heißgetränke zubereiten. „Um dieses Highlight beneiden uns andere Verwaltungen“, sagt Kerstin Vöge, nachdem sie die Tür zum verwaltungseigenen PC-Schulungsraum mit sieben Arbeitsplätzen geöffnet hat.

Zeitzeugen kommen zu Wort

In nahezu alle Räume, auch ins Büro von Bürgermeister Rainer Ditzfeld oder in den Ratssaal, dürfen Bürger am 15. Juni von 13 bis 18 Uhr blicken. Immer wieder wird Gästeführer Manfred Drees in dieser Zeit mit Gruppen zu Rundgängen aufbrechen. Wer sich dann ganz genau über das informieren möchte, was damals in Achim in Bezug auf den Neubau los war, der kann sich eine Fotoausstellung anschauen. Oder er fragt die anwesenden Verwaltungsmitarbeiter. Darüber hinaus wird ein Video gezeigt, in dem Zeitzeugen und frühere Funktionsträger zu Wort kommen. Die Bürgerstiftung, die ein eigenes Büro im Rathaus hat, bietet im Sozialraum im zweiten Obergeschoss nachmittags Kaffee und Kuchen an. „Die Einnahmen gehen dann auch an die Bürgerstiftung Achim“, sagt Kerstin Vöge.

Bürger, die im Besitz von alten Bildern rund um den Rathausneubau sind und diese der Verwaltung zur Verfügung stellen würden, können sie im Bürgermeisterbüro (Zimmer 125) abgeben. Oder sie per Post schicken: Bürgermeisterbüro, Obernstraße 38, 28832 Achim. Auch per E-Mail an buergermeisterbuero@stadt.achim.de ist der Versand möglich.