Die Hexen bevölkerten abends wieder das Areal und verbreiteten dabei „Schrecken“ und zuweilen auch derben Spaß. (Jonas Kako)

Langwedel. Den Zusammenhalt unter den Bürgern ausbauen und festigen. Diesem Grundgedanken folgend, realisiert der Langwedeler Kulturverein Veranstaltungen, die für regen Zulauf im und um das Häuslingshaus herum sorgen. Die Walpurgisnacht und das Maibaumfest gehören seit vier Jahren zum festen Programm. „Wir haben mal ganz klein angefangen“, erklärte Sigrid Ernst am Rande der Veranstaltung. Mit Silke Fronzek zeichnete sie verantwortlich für das Gelingen der Feier, deren Ursprung auf das Engagement von Jürgen Luttmann zurückgeht.

Mit im Boot bei der Ausrichtung des zweitägigen Spektakels: Die freiwillige Feuerwehr des Ortes, die am Mittwoch zu den Klängen der Gruppe „Sax & friends“ dafür sorgte, dass der Maibaum kerzengerade im Boden verankert wurde. Obwohl die Temperatur zu der Zeit kaum über zehn Grad kletterte und ein kühler Wind aus Westen wehte, war rund um das Kulturhaus kaum ein freies Plätzchen zu ergattern. Die Besucher klönten, sahen den Kindern beim Tanz zu oder bestaunten die alten Landmaschinen, die im malerischen Garten zur Schau standen.

Spaß bis nach Mitternacht

Bevor es so richtig losgehen sollte, etwa mit Wettspielen für die Kinder, blickte Sigrid Ernst auf den Vorabend zurück. „Das war so toll“, resümierte die Organisatorin und berichtete von langanhaltendem Sonnenschein und guter Stimmung bis spät in den Abend hinein. Zahlreiche Hexen hätten das Areal bevölkert, junge und auch ältere unter ihnen hingebungsvoll getanzt, dabei „Schrecken“ und zuweilen auch derben Spaß verbreitet.

Während die „Großen“ später alten Schlagern lauschten, durften die Kinder Stockbrot braten, begleitet von der Musik des Gitarristen Michael Schmitz. Besonderer Höhepunkt: Ein Beitrag der Künstlerin Tina Badenhop, die eine flammende Zeitreise durch das Dunkel darbot. Erst nach Mitternacht hätten sich die Feiernden auf den Heimweg begeben, freute sich Ernst, „und einige sind auch jetzt schon wieder hier“.

Jürgen Luttmann gehört von Anfang an zum Kreis derer, die sich um das Gelingen des Langwedeler Maibaumfestes gekümmert haben. Auch er erzählte von bescheidenen Anfängen und freut sich über die vielen Unterstützer, die in der Vergangenheit und auch aktuell dazu beigetragen hätten, dass in jedem Jahr „etwas mehr geht“. Das Gasthaus Klenke zum Beispiel hatte für das erforderliche Equipment gesorgt; Zelte, Biertischgarnituren, Gläser und Geschirr kostenlos zur Verfügung gestellt.

15 Torten, von Langwedelerinnen gebacken und gespendet, würden zudem Geld in die Kasse des Kulturvereins spülen, das für die Erhaltung des Häuslingshauses dringend benötigt würde. „Wir bekommen keinerlei Zuschüsse“, erklärte Luttmann; auch Spenden seien daher immer willkommen.

Die Instandsetzung historischer Landmaschinen ist das Hobby von Wilhelm Borchers, der zwei rote Trecker und einen Handmäher aus den Fünfzigern zur Schau stellte. „Alle Maschinen funktionieren und werden gelegentlich noch eingesetzt“, informierte der 75-Jährige. Der Handmäher stamme aus dem Alten Land, und mehrere Dreschmaschinen, die sehr groß und daher für die Ausstellung nicht geeignet seien, befänden sich ebenfalls in seinem Besitz.

Während sich die ersten Besucher bei Gulaschsuppe, Würstchen und Getränken stärkten, bereitete sich die Kindertanzgruppe des MTV Langwedel bereits auf ihren Einsatz vor. Unter Leitung von Sylvia Kornau bewegten sich die Kleinen zur Musik, bewiesen Ausdauer und Konzentration und hatten sichtlich Spaß bei der Interpretation des Songs vom „Rap-Huhn“.

„Ja, ich rappe so toll und ich bin gut drauf, und beim Rappen hab‘ ich immer eine Mütze auf“, klang es aus dem Lautsprecher, und die Mädchen zwischen vier und acht Jahren performten voller Begeisterung. Als besonders begabt erwies sich die kleine Amelie – „ein wirklicher Wippsteert“, wie die Trainerin betonte. Sie inhaliere sowohl Text als auch Musik und beweise, obwohl erst einige Monate dabei, ein hohes Maß an Geschicklichkeit.